Com Quina e Super Sete de R$ 4 milhões, veja loterias do dia

As loterias federais do dia podem sortear prêmios de até R$ 4 milhões nesta sexta-feira (6), com a Quina e a Super Sete.

Outro concurso que pode valer a pena apostar é a Lotofácil, que pode pagar até R$ 1,8 milhão nesta noite, a partir das 21 horas.

Outras chances de enricar

Os jogadores podem ainda tentar a sorte na Lotomania, que sorteia R$ 1,2 milhão.

A Dupla Sena é a loteria com o menor prêmio desta noite: R$ 800 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (7/11)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Quina R$ 4 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Super Sete R$ 4 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Lotomania R$ 1,2 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 800 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.



Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

