Com Quina e Super Sete de R$ 4 milhões, veja loterias do dia

Confira quais jogos podem valer a sua aposta nesta sexta-feira (7).

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Legenda: Interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Rafael N Lins/Shutterstock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear prêmios de até R$ 4 milhões nesta sexta-feira (6), com a Quina e a Super Sete. 

Outro concurso que pode valer a pena apostar é a Lotofácil, que pode pagar até R$ 1,8 milhão nesta noite, a partir das 21 horas.

Outras chances de enricar

Os jogadores podem ainda tentar a sorte na Lotomania, que sorteia R$ 1,2 milhão

A Dupla Sena é a loteria com o menor prêmio desta noite: R$ 800 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (7/11)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 4 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Super Sete R$ 4 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Lotomania  R$ 1,2 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Dupla Sena  R$ 800 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
 

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

