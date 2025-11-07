Com Quina e Super Sete de R$ 4 milhões, veja loterias do dia
Confira quais jogos podem valer a sua aposta nesta sexta-feira (7).
As loterias federais do dia podem sortear prêmios de até R$ 4 milhões nesta sexta-feira (6), com a Quina e a Super Sete.
Outro concurso que pode valer a pena apostar é a Lotofácil, que pode pagar até R$ 1,8 milhão nesta noite, a partir das 21 horas.
Outras chances de enricar
Os jogadores podem ainda tentar a sorte na Lotomania, que sorteia R$ 1,2 milhão.
A Dupla Sena é a loteria com o menor prêmio desta noite: R$ 800 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (7/11)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Quina
|R$ 4 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 4 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 1,2 milhão
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 800 mil
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
