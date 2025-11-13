Com mais de três mil veículos em oferta, Combate das Marcas começa nesta sexta (14)

Com a proposta de reunir as principais montadoras e concessionárias do mercado automotivo em um só espaço, Fortaleza recebe o Combate das Marcas, um dos principais eventos nacionais do segmento a partir desta sexta-feira (14), no Centro de Eventos. A iniciativa conta com entrada gratuita e segue até domingo (16).

É a primeira vez que o Combate das Marcas é realizado na capital cearense. Entre os principais atrativos, estão brindes como capacetes para motocicletas vendidas durante o evento; economia de mais de R$ 30 mil na compra de carros, pagamento em até 60 meses, planos com taxa zero e outras vantagens.

Serão mais de 15 marcas participantes, 21 concessionárias e mais de três mil veículos disponíveis.

O evento já realizou 35 edições em capitais do Nordeste, com movimentação de R$ 2 bilhões em negócios. Ao longo da trajetória de 14 anos do Combate das Marcas, mais de 24 mil veículos já foram comercializados.

De acordo com Leonardo Sahade, idealizador do Combate das Marcas, o evento costuma vender uma média de 20% do volume de emplacamentos mensal da cidade, em apenas três dias.

“Com a grande oferta de marcas e modelos, o consumidor ele costuma pesquisar entre 3 e 5 produtos, e a dúvida por qual escolher dificulta avançar na negociação e na definição. Como o Combate coloca as principais marcas no mesmo ambiente e dispõe os veículos no espaço de forma comparativa, o evento auxilia o consumidor a tirar suas dúvidas.”

Todos os veículos comercializados durante o Combate de Marcas são 0km, com vários modelos 2026, para proporcionar aos consumidores o que há de mais recente no mercado.

“O Combate das Marcas chega a Fortaleza como um evento pioneiro, pensado para aproximar o consumidor das concessionárias e permitir uma escolha mais assertiva”, afirma Lewton Monteiro, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado do Ceará (Sincodiv-CE).

Além das promoções, o público que visitar o evento também encontrará praça de alimentação, espaço kids, espaço pet e áreas de convivência, tudo pensado para proporcionar conforto e praticidade.

Serviço

Combate das Marcas Fortaleza

Data: de 14 a 16 de novembro

Local: Centro de Eventos do Ceará

Horário: das 9 às 19h (sexta e sábado); 9 às 17h (domingo)

www.combatedasmarcas.com.br

Instagram: @combatedasmarcas.of

Entrada gratuita