Com investimento previsto de até R$ 28 milhões, BanBan vai abrir quatro novas lojas no Ceará

A cearense BanBan Calçados, em linha com sua estratégia de interiorização, prevê a inauguração de até quatro novas lojas no Ceará em 2025. Segundo a empresa, a expansão da rede, com investimento total de até R$ 28 milhões, resultará na criação de 120 empregos diretos.

Veja também Negócios Grupo Mateus adquire dois terrenos na Parangaba e Messejana, em Fortaleza, para novas lojas Ingrid Coelho Diagonal entregará mais 5 superprédios de luxo em Fortaleza com apartamentos que custam até R$ 17 milhões

A escolha dos municípios que sediarão as novas unidades está em fase de análise. As novas lojas têm como diferencial o modelo de autosserviço, já adotado em 18 das 30 lojas espalhadas em 10 municípios cearenses.

Portanto, as vagas abertas serão para os cargos de assistente de loja, estoquista e gerente. Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail: rh@banbancalçados.com.br.

Cada loja, com investimento individual médio de R$ 7 milhões, gera 30 empregos diretos, além de incremento de mão de obra no centro de distribuição da rede, localizado em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Recentemente, a marca abriu uma unidade em Juazeiro do Norte, com 800 m². O objetivo é continuar expandindo no Interior do Estado, com a abertura de três a quatro estabelecimentos por ano.

Atualmente, a BanBan tem lojas nas seguintes cidades:

Fortaleza; Caucaia; Maracanaú; Eusébio; Pacajus; Trairi; Cascavel; Sobral; Maranguape; Juazeiro do Norte.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.