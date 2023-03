Com acordo bilionário, Casa dos Ventos e Vestas devem gerar 9 mil empregos no Nordeste

A dinamarquesa Vestas, que tem fábrica em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), fechou acordo bilionário com empresa brasileira Casa dos Ventos para a compra e manutenção de equipamentos dos complexos eólicos da Bahia e do Rio Grande do Norte.

Com investimentos de R$ 9 bilhões, os dois projetos terão 1,3 GW de capacidade instalada. A expectativa é que sejam gerados cerca de 9 mil empregos, sendo 3 mil diretos e 6 mil indiretos.

O Complexo Eólico Babilônia Centro, na Bahia, com 554 MW de capacidade instalada, receberá 123 turbinas, e o Complexo Eólico Serra do Tigre, no Rio Grande do Norte, com 756 MW, contará com 168 turbinas.

Energia para 2 milhões de lares

Para se ter ideia da dimensão dos projetos, a capacidade de 1,3 GW poderia fornecer energia para cerca de 2 milhões de lares no Brasil por mês, quase a totalidade das moradias da cidade do Rio de Janeiro.

Já na comparação com a região Nordeste, onde os projetos serão executados, a quantidade seria suficiente para atender o consumo de estados como Alagoas e Piauí, por exemplo.

O presidente da Vestas América Latina, Eduardo Ricotta, reforçou a importância da parceria para o mercado nacional de energia renovável.

“Há muitos anos de esforço contínuo no desenvolvimento de parques eólicos que permitem ao país, progressivamente, alcançar as metas de descarbonização da matriz energética local”, disse.

