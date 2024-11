Clientes do 123 Milhas podem consultar lista de credores para tentar reembolso até final de novembro

Até o fim de novembro, clientes da 123 Milhas podem consultar a lista de credores da empresa e, se for o caso, pedir a inclusão ou correção de valores a receber. A medida é resultado do processo de recuperação judicial da empresa. As informações são da TV Globo.

Em agosto de 2023, a 123 Milhas suspendeu os pacotes e a emissão de passagens promocionais. Desde então, milhares de clientes moveram ações judiciais contra a empresa.

COMO CONSULTAR LISTA DE CREDORES

Para verificar se está entre os 800 mil credores da 123 Milhas, siga os passos abaixo:

Acesse o site da recuperação judicial: rj123milhas.com.br; Clique na aba "Lista 123 Milhas"; Digite seu nome; Verifique o valor a receber.

Caso o cliente discorde do valor ou seu nome não apareça, é necessário fazer uma contestação no mesmo site. Para isso, é preciso preencher as novas informações e anexar os documentos que comprovam o valor.