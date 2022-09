Chip virtual e-sim dispensa o convencional e oferece mais segurança ao usuário; saiba como funciona

Uma das novidades da Apple para o iPhone 14 é o fim do compartimento - também conhecido como bandeja - para o chip físico, tornando o celular um aparelho que funciona exclusivamente com o eSIM ou chip virtual. A novidade, porém, só vale para os smartphones vendidos nos Estados Unidos.

Apesar do lançamento da Apple no Brasil ainda contar com o espaço para o chip físico, desde 2016 é possível habilitar o eSIM nos celulares em solo nacional. A depender da operadora, não é preciso pagar pela troca para o chip virtual e um dos benefícios é a possibilidade de poder, por exemplo, no próprio iPhone - que aqui só tem espaço para um chip - utilizar dois números de contato.

Mas essa não é a única vantagem do eSIM. De acordo com Victor Farias, professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática (PPGETI) da Universidade Federal do Ceará (UFC), o chip virtual também oferece mais segurança ao usuário. Isso porque, em caso de um roubo ou furto do aparelho, o eSIM dificulta o ato de desconectá-lo da rede, permitindo que o smartphone seja localizado com facilidade.

Victor Farias Professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática (PPGETI) da UFC “Quando há o roubo do celular e a pessoa tira o chip, ela corta a conexão de internet. Com o eSIM, ela não consegue tirar o chip, portanto o celular permanece conectado”

Além disso, o professor detalha que é mais fácil habilitar um novo chip no celular roubado quando o SIM é o físico. “Como o SIM é gravado no celular, em caso de roubo ou furto, o proprietário informa a operadora e consegue bloquear o aparelho para que novas linhas não sejam associadas a ele. Isso dificulta o repasse”.

Mais fácil para viagens ao exterior

Uma outra aplicação para o eSIM é em casos de viagem ao exterior. O usuário que possui um celular habilitado ao chip virtual pode entrar em contato com a operadora do local de destino para ter conexão à internet antes mesmo da viagem. “E aí esse turista pode ficar com uma linha do local de origem e uma outra para ter acesso a internet naquele destino”.

A lógica também vale para quem precisa ter uma linha profissional, já que é possível ter dois números no mesmo aparelho.

O que é o eSIM?

O eSIM é um chip instalado diretamente na placa mãe do celular durante a sua fabricação, tornando dispensável o uso do tradicional chip físico, que ocupa mais espaço. Assim, o usuário pode simplesmente entrar em contato com a operadora e pedir que ela habilite o eSIM. Se o smartphone for compatível, será possível o uso do SIM virtual.

Como eu sei que meu celular é compatível com o eSIM?

Victor Farias explica que, para saber se o celular é compatível com a tecnologia, uma alternativa é buscar nos sites das operadoras, que listam os aparelhos habilitados ao chip virtual. Também é possível buscar no botão “Configurações” do celular, depois em “Redes móveis” se há a opção de uso do chip virtual.

Veja alguns modelos compatíveis:

Apple

iPhone SE

iPhone SE 2ª Geração

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Samsung

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Z Flip 3 5G

Z Fold 3 5G

Motorola

Motorola Razr

Como eu faço para ter o eSIM?

O professor explica que em alguns casos é possível fazer a habilitação, em celulares compatíveis, usando apenas o aplicativo. “Na prática, o que temos visto é que os usuários acabam entrando em contato com as operadoras para ter acesso ao chip virtual”. Caso o usuário já tenha o chip virtual e queira convertê-lo em físico, também é possível.

A Claro disponibiliza o eSIM desde 2016 e a ativação do chip virtual pode ser feita de forma remota, através de e-commerce, ou por meio dos canais presenciais pelo mesmo valor do chip convencional.

Já a Vivo trabalha desde novembro de 2018 com a habilitação gratuita do eSIM. “A ativação para clientes pessoa física é feita em lojas físicas e pelo Vivo em Casa, atendimento 100% remoto via consultor da Vivo por WhatsApp”, diz a operadora.

A TIM lançou a opção do eSIM para os consumidores no ano 2019. Para os usuários da operadora que queiram o chip virtual, não há custo. “Basta se dirigir à uma loja e pedir para trocar o físico pelo eSIM. Seja qual o for o plano”, diz a empresa. Se o cliente estiver vindo de outra operadora para a Tim e quiser o eSIM, é cobrado o mesmo valor do chip físico, de R$ 15.

Ele avalia, porém, que a falta de conhecimento sobre o chip virtual nas lojas das operadoras acaba dificultando a popularização do eSIM no Brasil. “O que a gente vê é que os próprios vendedores em geral ainda não estão tão bem informados, o que dificulta a popularização”.

Em quanto tempo o eSIM dominará o mercado brasileiro?

Farias também acredita que a gama de aparelhos mais antigos que não disponibilizam a tecnologia também é um empecilho para que a tecnologia em breve domine o mercado brasileiro.

“Outra questão é que, quando você tem um aparelho com SIM normal, basta tirar o chip de um aparelho e colocar no outro para ele estar habilitado, é um processo mais fácil porque é mais mecânico. Com o eSIM, era para ser fácil, era pra ser pelo app da operadora ou entrando em contato com a operadora, de forma simples, mas não depende só do cliente”, pontua.

Considerando o volume de aparelhos ainda antigos em operação e a falta de disseminação de informações sobre o eSIM, Victor Farias acredita que a popularização do eSIM no Brasil é algo para médio prazo. “A chegada do 5G pode ajudar nesse processo, porque os aparelhos que a maioria dos celulares com 5G são habilitados para o eSIM”.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE