Centro de Medicina Veterinária da Unifametro oferta serviços a preços populares

Quem precisa de atendimento veterinário em Fortaleza nem sempre dispõe de recursos para custear tudo o que precisa ser feito pela saúde dos pets. Mas alternativas como o Centro de Medicina Veterinária, equipamento do Centro Universitário Fametro (Unifametro), possibilitam o acesso a serviços como consultas, exames e até cirurgias, a preços populares.

O Centro Veterinário possui estrutura ampla, bem equipada e completa, com consultórios, ambulatórios, centro cirúrgico, sala de ultrassonografia e de eletrocardiograma, sala de raio-x, além de laboratórios de estudos, parasitologia e de análises clínicas. Os atendimentos ofertados são: consultas, vacinas, exames laboratoriais (hemograma, bioquímicos, parasitológico, imunocromatográficos, biologia molecular, etc), cirurgias, radiografia, eletrocardiograma, ultrassonografia e microchipagem.

Legenda: Centro Veterinário possui estrutura ampla, bem equipada e completa para realizar consultas, exames e até cirurgias Foto: Davi Menezes/Divulgação

A estrutura viabiliza não apenas um atendimento especializado, como o aprendizado de estudantes do curso de Medicina Veterinária da Unifametro. “Como somos um Centro Veterinário, os alunos participam dos atendimentos e procedimentos sempre com a supervisão de um médico veterinário qualificado”, afirma o professor Alison Silveira, coordenador do curso. “Os alunos podem vivenciar a prática da profissão, por meio da participação direta em todos os processos, desde o atendimento clínico, exames de diagnóstico por imagem, procedimentos cirúrgicos, além da realização de alguns exames laboratoriais”, completa.

O coordenador informa que o equipamento não presta atendimento de emergência. “Nossos atendimentos são realizados mediante agendamento. Realizamos pronto atendimento mediante disponibilidade de vaga”, reforça.

Estágio em Veterinária

Além do Centro de Medicina Veterinária, que cuida de animais de pequeno porte, os estudantes da Unifametro têm a possibilidade de estagiar no Hospital Veterinário de Equinos Dra. Joilde Gadelha. Graças a uma parceria firmada entre as duas instituições, os graduandos podem adquirir experiência no cuidado de animais de grande porte.

“A parceria com o Hospital garante exclusividade na realização de aulas práticas, bem como a prioridade para realização de estágios para alunos Unifametro. Os alunos ganham acesso a um hospital modernamente equipado, com alta rotatividade de pacientes e amparado por um corpo clínico qualificado”, destaca o coordenador do curso.

De acordo com Alison Silveira, após fechar a parceria, o centro universitário construiu o Núcleo de Ensino em Medicina Equina no Hospital – o complexo agrega sala de aula, copa, alojamento e banheiros para melhor conforto dos alunos estagiários.

Localizado no município de Aquiraz, o Hospital Veterinário de Equinos Dra. Joilde Gadelha presta atendimentos clínicos e cirúrgicos 24h, oferecendo serviços de internamento e de imagem, como radiografia, ultrassonografia, endoscopia, além de prestar atendimentos em fisioterapia e ozonioterapia.

Legenda: No Centro de Medicina Veterinária, os atendimentos são realizados mediante agendamento Foto: Davi Menezes/Divulgação

Sobre o curso de Medicina Veterinária da Unifametro

Com nota 4 na avaliação do MEC (de 1 a 5), o curso de Medicina Veterinária da Unifametro é ofertado no campus de Fortaleza. A estrutura curricular da graduação objetiva formar um profissional generalista, com sólida formação acadêmica, e com matriz curricular que obedece às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Medicina Veterinária. O curso é ofertado na modalidade presencial, nos turnos manhã, tarde e noite, e tem duração de 10 semestres.

Serviço

O Centro de Medicina Veterinária fica na Rua Liberato Barroso, 1391, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Mais informações e agendamentos de serviços pelo telefone (85) 3206-6400.

