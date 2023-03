Cenários do Varejo discute tendências de mercado e novas tecnologias no setor

Além de entender as novas tendências de mercado, os empresários do comércio deverão buscar maneiras de gerar as evoluções necessárias nos negócios apesar do cenário adversos de inflação e juros altos. A perspectiva foi apresentada pelo presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), Assis Cavalcante, em preparação para o 17º Cenários do Varejo.

"Essas novas tendências têm de ser implementadas independente da alta inflação, é questão de sobrevivência. O mundo não espera que passe o momento de juros altos, então temos de fazer hoje, quer o movimento estar aquecido ou não, então vamos trazer meios para a pessoa sair da estagnação, com ferramentas para fazer essa evolução", disse Assis.

Assis Cavalcante Presidente da CDL Precisamos partir do ponto principal de que não podemos sucumbir. Passamos por impeachments, dificuldades, alta inflação, crises, então passamos por momentos difíceis, mas não vamos esperar o cenário melhorar para seguir essas tendências de mercado. Se você tem uma loja e esperar a melhora da economia você morre, você tem de fazer essas novas"

O evento acontece no dia 9 de março, no Teatro RioMar Fortaleza, das 12h às 19h.

Novas tendências

O desafio para adaptar-se a essas novas tendências não será fácil, segundo o consultor, conselheiro e autor Alberto Serrentino. Contudo, o Brasil não está deslocado do cenário mundial, com os comportamentos do consumidor e as novas tecnologias sendo notadas por aqui também.

Serrentino comentou que entender o cliente está cada vez mais importante para os negócios de varejo, e aliar a nova cultura de dados para tomar as melhores decisões e compreender as demandas personalizadas do consumidor serão chaves a partir das novas tecnologias.

"O Brasil está alinhado com as mudanças que estão acontecendo no mundo inteiro. Nós temos um cliente mais maduro digitalmente, que, na pandemia, mudou seus hábitos e jornadas de compra e aprendeu a usar novas ferramentas, se relacionar com múltiplas plataformas, de empresas de fora do Brasil", disse.

E completou: "Então os desafios de tecnologia são grandes, de usar análises de dados, decisões pautadas por dados, colocar o cliente no centro, entender melhor pelo comportamento, repensar o papel das lojas, da cultura, repensar as agendas de responsabilidade ambiental. Tudo isso são temas que vão pautar o varejo".

Cadeias globais

No entanto, o cenário de choque nas cadeias globais deve ser continuar sendo um problema a ser considerado pelas empresas de varejo no Brasil e mundo, que ainda terão de lidar com as consequências da pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia.

"O cenário é bastante complexo e desafiador, temos uma escalada de inflação global, frutos de várias situações pontuais, até porque desequilíbrio de cadeias no mundo inteiro, crise de energia, guerra da Ucrânia e muito auxílio, até no Brasil, para suportar as pessoas. Tudo isso gerou inflação, que precisou ser combatido, então houve a subida de juros, e nesse momento temos um cenário de juros reais muito elevado e isso pressiona o varejo de duas formas", explicou.

Juros altos

Outro ponto de preocupação para ser acompanhado pelos empresários do setor são os juros altos, que segundo Serrentino trarão desafios duplos ao encarecer o financiamento das empresas, além de elevar custos de operação.

"O cenário é bastante complexo e desafiador, temos uma escalada de inflação global, frutos de várias situações pontuais, até porque desequilíbrio de cadeias no mundo inteiro, crise de energia, guerra da Ucrânia e muito auxílio, até no Brasil, para suportar as pessoas", afirmou.

Alberto Serrentino Consultor, conselheiro e autor Tudo isso gerou inflação, que precisou ser combatido, então houve a subida de juros, e nesse momento temos um cenário de juros reais muito elevado e isso pressiona o varejo de duas formas"

Transformação nas pequenas empresas

Apesar do cenário desafiador, o consultor destacou que as pequenas empresas poderão fazer essa transição para as novas tendências de maneira mais fácil do que os grandes negócios, considerando a quantidade de processos já existentes nessas iniciativas.

Ele reforçou a importância da tecnologia e evolução desse segmento como um serviço a ser contratado pelas empresas, cenário que poderia facilitar a evolução dos pequenos negócios que se conectarem, por exemplo, com startups no futuro.

"As pequenas empresas têm mais facilidade de avançar na agenda de transformação do que as grandes. Os pilares são a cultura e a infraestrutura, os sistemas. Para uma pequena empresa é mais fácil desafiar essas agendas do que nas grandes empresas, porque se lida menos com processos consolidados. Está tudo no processo mental e no uso inteligente das tecnologias", disse Serrentino.

"Além disso, o pequeno varejo consegue ter o mesmo patamar de tecnologia que uma grande empresa, porque a tecnologia virou um serviço. Hoje, você paga por uso então é mais fácil atualizar sistemas", completou.

Americanas e o mercado

Sobre o caso da Lojas Americanas, que iniciou um processo de recuperação judicial, Serrentino destacou que as empresas deverão estar atentas quando forem negociar crédito com as instituições financeiras. Para tentar reduzir impactos negativos e incertezas, bancos tem elevado o custo do crédito para o setor.

"O cenário Americanas ainda é muito nebuloso. Não há um diagnóstico ainda e a empresa não divulgou conclusão nenhuma. Mas claro que haverá impacto, e ela deve perder share no digital. Nas lojas, vai depender muito da capacidade de manter o fluxo de abastecimento para que não haja ruptura de estoques. Vai ter estoque de fornecedores porque a recuperação judicial é grande. E isso já tem um efeito grande no crédito a outras empresas de varejo, e isso vem afetando a capacidade de financiamento dos negócios", destacou.

