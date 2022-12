Ceia pronta custa quase o dobro da feita em casa; confira simulação

Para algumas famílias, cozinhar juntos a ceia de Natal é tradição. Para outras, o mais importante é o momento da refeição, sendo mais importante a comodidade de não ter o trabalho de realizar todos os preparos.

Quem prefere já receber pronto o peru, o salpicão e outros itens tradicionais da ceia de Natal precisa pagar mais caro. Em simulações feitas pelo Diário do Nordeste, o custo médio encontrado para uma ceia que serve até 8 pessoas foi de R$ 949,16.

Comprar todos os ingredientes necessários para cozinhar em casa sai quase a metade do preço, de acordo com levantamento de preços em supermercados. A cesta de itens soma o valor de R$ 511,99.

A refeição completa inclui Chester, peru, salpicão, arroz com passas e farofa, além de panetone, pavê e rabanada nas sobremesas. A conta também inclui como bebidas refrigerante, vinho tinto e espumante.

Ceia pronta ou feita em casa

A reportagem pesquisou preços de ceia pronta em três padarias conhecidas que oferecem o serviço. O pacote orçado em cada um dos estabelecimentos é semelhante, mas não idêntico, visto que nem todas as receitas eram oferecidas por cada padaria. As cestas também não consideram bebidas.

No caso da ceia feita em casa, foi feita uma lista de ingredientes necessários para cozinhar os pratos escolhidos. Não é levado em consideração o custo com eletricidade ou gás para o preparo.

A pesquisa de preços foi feita pela reportagem em quatro supermercados, considerando marcas de valor intermediário para cada produto. Confira os preços encontrados:

