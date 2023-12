Ceará vai solicitar ao Governo Federal aumento do imposto de importação do aço, diz Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que pretende dialogar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a taxação de importação para proteger a indústria siderúrgica brasileira e cearense. Com o avanço das importações do aço chinês, o setor nacional afirma encarar uma crise. No Estado, a Gerdau — uma das maiores empresas do ramo e que emprega cerca de 500 de pessoas — ameaça fechar as portas.

Em outubro último, o Governo Federal já havia elevado a tarifa de importação de 12 produtos, retomando as alíquotas de 9,6% a 12,8%. No entanto, segundo o governador, o setor demanda uma taxa de 25%.

“Precisamos intensificar o trabalho junto ao Ministério da Fazenda. Não no patamar que as empresas estão solicitando, mas em outro que permita efetivamente a competitividade às empresas nacionais com as chinesas”, afirmou, em entrevista ao Diário do Nordeste, nesta quarta-feira (20).

Questionado sobre a ameaça de fechamento da Gerdau, Elmano não descartou a possibilidade, mas frisou ser um problema do segmento no Brasil.

Elmano de Freitas Governador do Ceará É um problema maior para o Ceará, mas o que eles colocaram é de que, se não tomarmos as medidas, o risco existe. Por isso, estou agindo com o Governo Federal para tomarmos as medidas necessárias para a proteção das empresas no País”, afirmou.

Exportações de ferro e aço

De janeiro a novembro deste ano, o Estado exportou US$ 1 bilhão em ferro e aço para 24 países, conforme dados do Comex Stat, plataforma do Ministério da Indústria, Comércio e Relações Exteriores. No entanto, também importou US$ 182,4 milhões do produto do mercado chinês.

O Diário do Nordeste questionou à Gerdau se o percentual de 15% seria o suficiente para a manutenção da empresa no Estado e aguarda resposta.

Também indagamos à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) sobre a situação da indústria local e como a entidade avalia uma alíquota no patamar proposto pelo governador. Quando os questionamentos forem respondidos, esta matéria será atualizada.

Gerdau retoma atividades no Ceará em 2024

A Gerdau, multinacional brasileira produtora de aço, que possui duas unidades no Ceará - Caucaia e Maracanaú retoma os trabalhos no primeiro dia útil de 2024.

Ao todo, os mais de 600 funcionários terão uma semana de integração e treinamento para o retorno. Além disso, eles terão estabilidade de dois meses, ou seja, não poderão ser demitidos e, até junho, caso ocorra demissão haverá uma indenização complementar.

A confirmação do encerramento do período chamado de layoff, que ocorre desde julho deste ano, vem ao encontro com a movimentação do setor produtivo do aço e que tem auxílio do Governo Estado, em lutar junto ao Governo Federal por um equilíbrio entre as alíquotas de importação do aço e os tributos pagos pelas empresas nacionais.

As informações são do secretário para assuntos jurídicos do Sindicato dos Metalúrgicos do Ceará (Sindmetal-CE), Francisco Silveira, que atribuiu a crise das empresas do aço a taxação do material importado, principalmente da China.

"A entrada do aço da China sem taxação de imposto está prejudicando o mercado interno e afetando a nossa base do setor metal-mecânico. Isso é o que a gente vem sentindo na pele e a gente vem buscando parceiros para chegar até ao Governo Federal o repúdio com esse aço da China, que está nos prejudicando".