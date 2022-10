Casal inova ao lançar loja que traz novo conceito de comer milho em Fortaleza

Um dos alimentos que é um dos símbolos da gastronomia nacional por sua versatilidade, o milho é bastante utilizado em pratos do nosso dia a dia como a canjica e a pamonha. Nesse contexto, o casal de empreendedores cearenses Michaelly Sales e João Lucas pensou em juntar a experiência dela como nutricionista à paixão dele por milho. Assim, surgiu a Loucos por Milho (@loucospormilho.ce), loja pioneira em produtos especializados nesse cereal em Fortaleza.

’’A ideia mesmo surgiu em uma viagem a Porto de Galinhas, pois o João sempre falava que deveriam vender o milho debulhado e justamente lá a gente comeu pela primeira vez o milho no pratinho com manteiga. Com meu conhecimento, resolvi agregar nutrientes e a gente viu que ficou muito bom e que seria uma baita inovação lançar no mercado um produto assim’’, comenta Michaelly.

Com um cardápio variado, a Loucos por Milho apresenta criatividade e imprime um sabor marcante em seus produtos, inovando a forma de consumir esse cereal, como o milho no pote ou o “poke de milho”, que é oferecido com diversos complementos, como bacon, frango e carne, além de pratos tradicionais, como: bolos, canjica, pamonha, munguzá e suco de milho. Sua produção conta com rigorosos processos e um trabalho totalmente artesanal, visando entregar o sabor autêntico do milho.

Legenda: O Adoidado une frutos do mar e crocância. Sua composição traz camarão, cream cheese, cebola crisp, batata palha e tomate cereja. Foto: divulgação

Produção e qualidade

’’A produção do milho é de forma artesanal, rural. Adquirimos o milho com produtores locais que fazem a separação das espigas conforme solicitado. Servimos o milho in natura, minimamente processado, sendo os processos somente o de cocção e debulhamento (retirar o grão da espiga). O mesmo acontece com as proteínas: todas possuem o SIF (selo de inspeção federal) que garante a qualidade do alimento de origem animal”, explica Michaelly.

Legenda: Além das sugestões da casa já contidas no cardápio, os loucos por milho podem abusar da criatividade e montar a refeição conforme sua preferência. Foto: divulgação

A preocupação com a saúde dos consumidores também é prioridade para o empreendimento. ’’Além de ser nutricionista clínica, atuo como consultora de alimentos prestando serviços a restaurantes no processo de qualidade, segurança alimentar, marketing do produto e etc. Então, trago toda essa minha experiência para a Loucos por Milho”, comenta a fundadora.

Com sede no bairro Parquelândia, a jovem empresa já vai ter sua segunda loja inaugurada no mês de novembro, no Imprensa Food Square. A proposta é inovar na forma de servir pratos de milho trazendo uma experiência gastronômica exclusiva ao público.

Serviço

Loucos por Milho

Endereço: Rua Professor Nogueira, 147 - Loja 3

Funcionamento: De terça-feira a domingo, das 16h às 22h

Contato: (85) 99643-4135

Instagram: @loucospormilho.ce

Saiba mais sobre a Loucos por Milho

