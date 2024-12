Campanha de Natal do Ponto da Moda conta com descontos e parcelamento em até 6x

Com a chegada do Natal, o Ponto da Moda apresenta a sua campanha de fim de ano, unindo qualidade, sofisticação e praticidade para atender aos diversos estilos e ocasiões desta época tão especial.

Com 39 anos de história no mercado de moda, o Ponto da Moda conta com um portfólio de peças confortáveis e de alta qualidade, que vão desde opções elegantes para jantares formais até looks mais descontraídos para encontros em família.

A marca destaca benefícios exclusivos neste período, como o parcelamento em até 6x sem juros para compras acima de R$ 200, facilitando o acesso a peças que fazem toda a diferença em cada celebração.

A empresa realiza entrega para toda Fortaleza e região metropolitana em até 48 horas após a realização dos pedidos. As compras podem ser feitas também pelo site oficial do Ponto da Moda ou pelo WhatsApp (85 99617-1019).

Com uma ampla gama de produtos e um atendimento que pensa nas necessidades de cada cliente, o Ponto da Moda reforça seu compromisso em oferecer uma moda acessível e cheia de significado, incluindo peças femininas, masculinas e infantis.

A coleção atual traz a cor vermelha, tradicional nas festas natalinas, em um tom moderno e elegante. Há também brilho com metalizados em vestidos e outras peças, além da leveza e sofisticação do linho.

“Nossos diferenciais são suporte personalizado e eficiente, além da grande variedade e adaptabilidade na oferta de produtos que atendem a diferentes tipos de ocasiões e estilos, desde looks mais sofisticados a opções casuais, para um Natal mais intimista e pessoal”, destaca Pedro Henrique, comprador do setor feminino do Ponto da Moda.

Mais informações:

Site: https://www.lojaspontodamoda.com.br/

Instagram: @lojaspontodamoda

WhatsApp: (85) 99617-1019