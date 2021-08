Câmara Brasil Argentina é instalada no CE e deve ampliar relações comerciais entre os países

Após quatro anos, a Câmara do Comércio, Indústria e Turismo Brasil Argentina no Ceará (CBACE) foi instalada nesta quinta-feira (12) no estado, onde ficará localizada na Federação do Comércio (Fecomércio). Com a instalação, o objetivo é ampliar as relações comerciais com o país vizinho.

Além disso, vai incentivar a estruturação de negócios envolvendo empresas cearenses e argentinas, desenvolver ações destinadas a ampliar e reforçar as relações econômicas e empresariais entre o Ceará e a Argentina.

A Câmara teve sua instalação formalizada com a aprovação do estatuto e da primeira diretoria composta pelo presidente, Rômulo Soares; o vice-presidente, Marcos Pompeu, representante da Fecomércio; e o diretor financeiro, Hermes Monteiro.

O evento para oficializar a instalação aconteceu de forma híbrida e contou com a participação de representantes da Fecomércio, Fiec, Governo do Estado, demais entidades e também o cônsul argentino Alejandro Funes Lastra.

“Com a Câmara instalada a perspectiva é de ampliarmos essa relação comercial, trazendo uma mudança de eixo e colocando o Ceará em foco. A intenção é fortalecer essa relação e garantir a plena sustentabilidade da Câmara, acreditando que isso será possível em um curto espaço de tempo”, destacou Tomás Figueiredo, chefe de gabinete da Fecomércio Ceará.

A instalação se torna ainda mais relevante considerando que a Argentina é o terceiro mais importante parceiro comercial do Ceará. De acordo com Rômulo Soares, o estado vem há 20 anos fortalecendo essas relações comerciais com outros países e a CBACE chega como mais um reforço no avanço dessa política.

Pandemia atrasou conclusão

Os primeiros debates para criar essa associação iniciaram ainda em 2017. Marcos Pompeu pontua que, em 2018, foi feita uma instalação provisória e no ano seguinte as primeiras negociações.

“Em 2020 veio a pandemia e atrasou nossos planos. Agora, em 2021, retomamos a instalação da Câmara podendo formalizar essa iniciativa que já está em curso e inserindo a CBACE no rol de câmaras argentinas com fomento ações e projetos”.

“Vamos trabalhar para que haja quebra de barreiras, para que os produtos importados da Argentina cheguem às nossas prateleiras com preços mais acessíveis e para aproximar o comércio, o turismo e cultura dos dois países”, afirmou o diretor financeiro da Câmara, Hermes Monteiro.

