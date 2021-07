A Caixa Econômica Federal (CEF) antecipou o pagamento da quarta parcela do Auxílio Emergencial. A divulgação das novas datas foi feita em portaria no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (15).

O novo calendário tem início no próximo sábado (17), para os nascidos em janeiro — antes, era em 23 de julho — e término em 30 de julho para aniversariantes de dezembro, previstos anteriormente para 22 de agosto.

As datas de saques em dinheiro e transferências para outros bancos também mudaram. Beneficiários poderão retirar o dinheiro entre 2 e 18 de agosto. Na versão original do calendário, os saques seriam permitidos entre 13 de agosto e 10 de setembro.

Os beneficiários do Programa Bolsa Família começam a receber a quarta parcela a partir da próxima segunda (19). Os pagamentos para essa modalidade seguem até 30 de julho.

Calendário da quarta parcela do Auxílio Emergencial

Quarta Parcela para nascidos em:

Janeiro: 17/07

17/07 Fevereiro: 18/07

18/07 Março: 20/07

20/07 Abril: 21/07

21/07 Maio: 22/07

22/07 Junho: 23/07

23/07 Julho: 24/07

24/07 Agosto: 25/07

25/07 Setembro: 27/07

27/07 Outubro: 28/07

28/07 Novembro: 29/07

29/07 Dezembro: 30/07

Saque em dinheiro para nascidos em:

Janeiro: 02/08

02/08 Fevereiro: 03/08

03/08 Março: 04/08

04/08 Abril: 05/08

05/08 Maio: 09/08

09/08 Junho: 10/08

10/08 Julho: 11/08

11/08 Agosto: 12/08

12/08 Setembro: 13/08

13/08 Outubro: 16/08

16/08 Novembro: 17/08

17/08 Dezembro: 18/08

Legenda: Novo calendário foi divulgado em portaria no Diário Oficial da União (DOU) Foto: reprodução/DOU

Calendário completo do Auxílio Emergencial

Nascidos em janeiro

1ª parcela - 6/4

Saque - 4/5

2ª parcela - 16/5

Saque - 31/5

3ª parcela - 18/6

Saque - 1/7

4ª parcela - 17/7

Saque - 02/8

Nascidos em fevereiro

1ª parcela - 9/4

Saque - 6/5

2ª parcela - 18/5

Saque - 1/6

3ª parcela - 19/6

Saque - 2/7

4ª parcela - 18/7

Saque - 03/8

Nascidos em março

1ª parcela - 11/4

Saque - 10/5

2ª parcela - 19/5

Saque - 2/6

3ª parcela - 20/6

Saque - 5/7

4ª parcela - 20/7

Saque - 04/8

Nascidos em abril

1ª parcela - 13/4

Saque - 12/5

2ª parcela - 20/5

Saque - 4/6

3ª parcela - 22/6

Saque - 6/7

4ª parcela - 21/7

Saque - 05/8

Nascidos em maio

1ª parcela - 15/4

Saque - 14/5

2ª parcela - 21/5

Saque - 8/6

3ª parcela - 23/6

Saque - 8/7

4ª parcela - 22/7

Saque - 09/8

Nascidos em junho

1ª parcela - 18/4

Saque - 18/5

2ª parcela - 22/5

Saque - 9/6

3ª parcela - 24/6

Saque - 9/7

4ª parcela - 23/7

Saque - 10/8

Nascidos em julho

1ª parcela - 20/4

Saque - 20/5

2ª parcela - 23/5

Saque - 10/6

3ª parcela - 25/6

Saque - 12/7

4ª parcela - 24/7

Saque - 11/8

Nascidos em agosto

1ª parcela - 22/4

Saque - 21/5

2ª parcela - 25/5

Saque - 11/6

3ª parcela - 26/6

Saque - 13/7

4ª parcela - 25/7

Saque - 12/8

Nascidos em setembro

1ª parcela - 25/4

Saque - 25/5

2ª parcela - 26/5

Saque - 14/6

3ª parcela - 27/6

Saque - 14/7

4ª parcela - 27/7

Saque - 13/8

Nascidos em outubro

1ª parcela - 27/4

Saque - 27/5

2ª parcela - 27/5

Saque - 15/6

3ª parcela - 29/6

Saque - 15/7

4ª parcela - 28/7

Saque - 16/8

Nascidos em novembro

1ª parcela - 29/4

Saque - 1/6

2ª parcela - 28/5

Saque - 16/6

3ª parcela - 30/6

Saque - 16/7

4ª parcela - 29/7

Saque - 17/8

Nascidos em dezembro

1ª parcela - 30/4

Saque - 4/6

2ª parcela - 30/5

Saque - 17/6

3ª parcela - 30/6

Saque - 19/7

4ª parcela - 30/7

Saque - 18/8

Liberação de saque da 3ª parcela

A Caixa liberou, a partir desta quinta, o saque em espécie da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 para nascidos em outubro não inscritos no Bolsa Família.

O saque da terceira parcela também foi antecipado — agora, o terceiro ciclo será finalizado no dia 19 de julho. A previsão de encerramento anterior estava marcada para 12 de agosto.

As liberações seguem ordem definida por mês de nascimento do trabalhador. Há novas autorizações para saques em dinheiro todos os dias, com exceção de sábados e domingos.

O benefício, prorrogado até o mês de outubro, continua com os mesmos valores na quarta parcela:

R$ 150 para famílias de uma só pessoa;

R$ 250 para famílias de duas ou mais pessoas;

R$ 375 para mãs chefes de família monoparental.