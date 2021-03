Cade aprova acordo entre Gol e American Airlines

Com a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da parceria comercial entre a Gol Linhas Aéreas e a American Airlines no início do mês, as companhias já podem iniciar o acordo comercial que amplia as opções de destinos de brasileiros nos Estados Unidos e de americanos no Brasil.

Por enquanto, entretanto, viajantes brasileiros enfrentam restrições de entrada nos Estados Unidos e em outros países. Após as restrições serem levantadas, passageiros das companhias terão mais facilidades para viajar a diferentes cidades dos dois países.

Na Capital cearense, a Gol opera o hub no Aeroporto de Fortaleza, mas parte das operações estão comprometidas por conta da pandemia.

"Esta aprovação é um importante passo para a recuperação internacional, trazendo mais produtos, serviços e inovação para o corredor EUA-Brasil e a melhor conectividade e experiência do Cliente em nossos principais hubs", afirma Randall Saenz Aguero, Diretor de Alianças, Expansão Internacional e Distribuição da GOL.

Além disso, a parceria permite ainda ações de incentivos com agências de viagens, ampliando o atendimento de clientes corporativos.

"A evolução do acordo trará ainda mais sinergias para ambas as empresas, que têm serviços e malhas aéreas complementares, além de criar mais oportunidades para iniciativas conjuntas que buscam estimular as viagens aéreas entre os dois países", diz Alexandre Cavalcanti, Diretor Regional de Vendas da American Airlines para o Brasil.