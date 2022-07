Brasil tem a 35ª pizza mais cara do mundo; veja ranking

Um levantamento a HelloSafe Brasil mostra que o País tem a 35ª pizza mais cara do mundo. A pesquisa, com 54 países, considera o preço do sabor Marguerita.

O valor apurado para a pizza no Brasil é de R$ 45. O maior valor foi visto na China (R$ 141,34) e a segunda pizza mais cara está na Suíça (R$ 120,84). O Catar detém a terceira pizza mais cara do mundo (R$ 100).

Já a África do Sul conta com a pizza mais barata, a R$ 22,49. No Paquistão e nas Honduras o valor - em reais - também é bem acessível: R$ 22,97 e R$ 24,53, respectivamente.

A pesquisa considerou pizzas de estilo italiano, tamanho médio e que atendam 2 ou 3 pessoas. Para obter as médias de cada local, a HelloSafe verificou pizzarias com diferentes faixas de preços nas capitais de cada país.

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), existem cerca de 30 mil pizzarias no País.

10 de julho

O Dia da Pizza é celebrado em 10 de julho no Brasil. A data foi instituída primeiramente em São Paulo, no ano de 1985, por causa de um concurso estadual criado para eleger as melhores receitas de pizza de muçarela e marguerita.

Na Itália, o Dia da Pizza é comemorado desde 1889, quando o rei Umberto I e a rainha Margherita provaram uma pizza pela primeira vez.

Ao contrário do que se pensa, a pizza não foi originada na Itália. Apesar de ser o prato mais tradicional do país europeu, a história da piza começou com os egípcios, que foram os primeiros a desenvolver a massa de farinha e água.

Há ainda registros que mostram o consumo de uma mistura de água, trigo e amigo assados em fornos rústicos por gregos, babilônios e hebreus há milhares de anos.

A pizza se popularizou primeiramente em Nápoles, na Itália. Na cidade surgiu a primeira pizza redonda, adicionada que tomate, queijo e, em alguns casos, peixes. Com o aumento da procura, foi fundada a primeira pizzaria, a Antica Pizzeria Port'Alba, em 1830.

