Quais alimentos ajudam nos sintomas da TPM? Especialista lista dicas

A Tensão Pré-Menstrual ( TPM ) pode trazer diversas mudanças para o organismo feminino e um dos sintomas é refletido na alimentação. Algumas mulheres sentem mais fome ou até uma vontade maior de consumir doce . O que se come no período é de fundamental importância, pois pode ajudar a amenizar ou agravar os sintomas.

A nutricionista clínica, esportiva e especialista em saúde da mulher, Fabiana Fontes, explica que alguns nutrientes, como o magnésio , podem ter sua absorção prejudicada devido à oscilação hormonal . Por isso, algumas mulheres sentem mais fome. Também é pela queda de alguns hormônios que a vontade de comer doce pode aumentar no período.

“Nesse período, devido à queda de alguns hormônios e com a queda principalmente da serotonina e de nutrientes como magnésio, a vontade do doce aparece nessa fase“.

Já para ajudar a combater sintomas de irritabilidade e ansiedade, Fabiana afirma que o ideal seria aumentar alimentos ricos em triptofano , porque este ajuda na produção da serotonina, neurotransmissor responsável pelo bem estar. Ele é encontrado no: salmão, sardinha, ovos, queijo, banana e aveia, por exemplo.

O consumo de chás também é indicado pela profissional. Ela sugere chás como camomila, erva doce, erva cidreira que acalmam e relaxa. Também é indicado, segundo a nutricionista, alimentos ricos em magnésio , porque ajudam no relaxamento do útero , são eles: abacate, chocolate 70% , leguminosas e peixes.

Sobre os alimentos que não são recomendados para o período, Fabiana Fontes lista aqueles que são mais inflamatórios e, por isso, podem aumentar as cólicas e dores durante a TPM. São os ultraprocessados, embutidos e os fritos e ricos em gordura.

“Dessa forma é importante evitar alimentos ultraprocessados (biscoitinhos de pacotinho, batatas de pacote, macarrão instantâneo e iogurte com muitos ingredientes), embutidos (mortadela, presunto, blanquet de peru peito de peru, salsicha...), alimentos fritos e cheios de gordura (carne gordurosa como bacon, cupim, linguiça, picanha, fraldinha) e frituras como frango à passarinho e batata frita. Evite temperos prontos”.

Excesso de açúcar

Como em outras situações, o consumo de açúcar em excesso é prejudicial para as mulheres nesse período. A especialista afirma que ele piora o processo inflamatório que acompanha a menstruação, contribui para aumentar o peso e também o inchaço nessa fase. O ideal, segundo Fontes, é evitar o consumo ou ingerir com muita moderação.

Funcionamento do intestino

A oscilação hormonal do período da TPM também pode prejudicar o funcionamento do intestino. A especialista explica que o órgão tende a ficar mais constipado ou com episódios de diarreia. Por isso, ela indica aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras - como arroz integral, pão integral, aveia, chia e linhaça - iogurtes e manter uma boa ingestão de água.