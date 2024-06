Brasil cai duas posições e ocupa 62º lugar de 67 no Ranking Mundial de Competitividade IMD

O Brasil caiu duas posições no Ranking Mundial de Competitividade IMD em 2024. Conforme dados do Anuário elaborado pelo International Institute for Management Development (IMD) com o Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral, o País ocupa o 62º lugar de 67 países na lista.

Esta é a posição mais baixa nos últimos anos. Em 2010, o Brasil ocupou o 38º lugar, enquanto em 2014, ficou em 54º, de 60 países analisados.

O ranking evidencia uma piora na eficiência governamental e na infraestrutura em relação ao ano passado. O Brasil ficou acima apenas dos seguintes países:

Peru

Nigéria

Gana

Argentina e Venezuela

O Anuário ainda analisa e compara os esforços de competitividade entre os países, contribuindo para os governos e empresas elaborarem estratégias de melhora e identificarem os pontos fracos.

“A competitividade de uma economia não se resume apenas ao PIB e à produtividade, visto que as empresas também têm que lidar com aspectos políticos, sociais e culturais. Nesse sentido, os governos devem fornecer um ambiente favorável ao desenvolvimento e crescimento de negócios, com infraestruturas, instituições e políticas adequadas e eficientes que incentivem as empresas”. Hugo Tadeu Diretor do Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral (FDC) e líder da pesquisa no Brasil.

Os 10 primeiros colocados no Ranking de Competitividade 2024

1º lugar: Singapura

Singapura 2º lugar: Suíça

Suíça 3º lugar: Dinamarca

Dinamarca 4º lugar: Irlanda

Irlanda 5º lugar: Hong Kong

Hong Kong 6º lugar: Suécia

Suécia 7º lugar: Emirados Árabes Unidos

Emirados Árabes Unidos 8º lugar: Taiwan, China

Taiwan, China 9º lugar: Holanda

Holanda 10º lugar: Noruega

Os 10 últimos colocados no Ranking de Competitividade 2024