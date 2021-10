Brasil apresenta bateria de nióbio que permite recarga rápida de carros elétricos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou no Twitter que o Brasil passa a contar com a primeira bateria de nióbio do mundo. De acordo com ele, a tecnologia permite a recarga de carros elétricos em seis minutos.

Jair Bolsonaro também afirmou que as empresas Volkswagen e Toshiba já fecharam parceria para comercialização a tecnologia. O Brasil é responsável por 95% das reservas de nióbio no planeta, de acordo com informações no site do Governo Federal.

O mineral é utilizado para a composição de ligas metálicas e permite um material mais maleável e resistente ao calor e desgaste.

Parceria

Em setembro deste ano, a Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) anunciaram parceria para o desenvolvimento e aplicação das baterias com o mineral para utilização em veículos elétricos da montadora, algo inédito na indústria automotiva mundial.

A VW Caminhões e Ônibus vai desenvolver os controles da operação da bateria com nióbio no veículo, além de fabricar os veículos 100% elétricos utilizados no projeto e implantar a infraestrutura de recarga ultrarrápida.

De acordo com a CBMM, a tecnologia que será empregada nas baterias é resultado de mais de três anos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com a Toshiba, no Japão.

