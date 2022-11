BNB negocia com BID liberação de R$ 1,6 bilhão para projetos de infraestrutura

O Banco do Nordeste está negociando mais uma parceria para elevar os recursos disponíveis para financiamento em infraestrutura. Dessa vez, a instituição de desenvolvimento está realizando encontros com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para liberação de R$ 1,6 bilhão (US$ 300 milhões).

A expectativa é de que os recursos estejam disponíveis no primeiro semestre do próximo ano para toda a área de atuação do BNB.

Para o presidente do BNB, José Gomes da Costa, os recursos deverão ser utilizados para dar suporte aos governos estaduais no processo de estruturação de cadeias produtivas.

"Esta será uma boa oportunidade para realizarmos operações com a gestão pública local e impulsionarmos a economia. A parceria também vai permitir a estruturação de uma fábrica de projetos no Banco do Nordeste, para apoio a futuras iniciativas", disse.

“O Banco retoma a parceria com o BID, após a realização de projetos exitosos no âmbito do Prodetur (Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste), iniciados há 20 anos e que serviram para estruturar o turismo regional”, completou.

Negociações

A negociação com o BID faz parte do Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro), cujo objetivo é "superar gargalos de infraestrutura e favorecer a competitividade das empresas e a melhoria dos indicadores socioeconômicos da Região".

Poderão ser beneficiados projetos ligados a rodovias, ramais ferroviários, condomínios logísticos, irrigação, saneamento, energia e conectividade.

