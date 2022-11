Rede Ponto da Moda está com preços especiais para a Black Friday

Uma das datas mais esperadas para o comércio global, a Black Friday 2022 é celebrada hoje (25) em diversos mercados do mundo. No Brasil, a data movimenta bilhões de reais todos os anos. Em 2021, as vendas atingiram o valor de R$ 5,4 bilhões no comércio eletrônico.

Até o próximo domingo (27), durante a Black Ponto, todas as lojas da rede Ponto da Moda estarão com preços especiais em diversas categorias de produtos. Além das lojas físicas, o e-commerce oficial da empresa também contará com promoções, assim como as vendas via WhatsApp.

Recentemente, uma nova unidade da marca foi inaugurada no município de Pacajus. As compras a partir de R$ 59,90 no site saem com frete grátis para todo o Ceará.

Por conta do clima de Copa do Mundo, uma das tendências da moda é o Brazilcore, que utiliza as cores da bandeira brasileira para compor os looks. Nas lojas do Ponto da Moda, opções como as camisas abaixo fazem parte da tendência.

Legenda: Camisa na tendência Brazilcore Foto: Divulgação

Legenda: Camisa na tendência Brazilcore Foto: Divulgação

Além da tendência Brazilcore, as calças jogger também estão em alta no momento. Nas lojas da marca, os modelos saem a partir de R$ 49,99.

Legenda: Calça Jogger Foto: Divulgação

Um cupom de 10% de desconto (BEMVINDO10) também está disponível no site da empresa, para ser aplicado ao final da primeira compra.

Nas compras via WhatsApp, as entregas são realizadas em até 24 horas para Fortaleza; 72 para a Região Metropolitana e até 7 dias para Juazeiro do Norte e Sobral.

As lojas da rede Ponto da Moda também contam com opções completas de casa, mesa e banho, com kits de colcha, cortinas e outros itens. Toalhas de banho saem a partir de R$ 24,99 cada.

Serviço

Site: www.lojaspontodamoda.com.br (Com frete grátis durante a Black Ponto)

Instagram: @lojaspontodamoda

WhatsApp: (85) 9 9617-1019