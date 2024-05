Bombas do Projeto S. Francisco podem ir para Porto Alegre

Atenção! O ministro extraordinário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, revelou ontem, durante entrevista a uma emissora de rádio, que o governo vai usar motobombas da transposição do São Francisco para o serviço de escoamento das águas que inundam a capital do estado, Porto Alegre, e as cidades que compõem sua Região Metropolitana.

Pimenta disse que o governo, com o auxílio das Forças Armadas, vai ajudar no transporte dessas bombas, que são enormes e muito pesadas. Ele justificou essa providência, dizendo que Porto Alegre está ao nível do mar e por isto mesmo o escoamento das águas pode demorar vários meses.

A fabricação de uma motobomba com as dimensões das utilizadas no Projeto São Francisco demora mais de um ano, razão pela qual o governo tem de usar os equipamentos disponíveis, e estes se encontram no Nordeste e em algumas estações elevatórias existentes no estado de São Paulo.



Além disso – adiantou o ministro – o sistema de diques que protege Porto Alegre contra inundações apresentou vazamentos em vários locais. Choveu muito além de todas as previsões e por isto os diques vazaram. Ele também informou que, na capital gaúcha e nas cidades metropolitanas, há 80 mil pessoas em abrigos, as quais precisam de água, medicamentos, alimentação.

O drama gaúcho é muito grave, principalmente porque, além de afetar diretamente 2 milhões de pessoas, atingiu fortemente a economia do estado. O tamanho do prejuízo causado pelas enchentes ao Rio Grande do Sul só será revelado quando as águas baixarem.

A região Nordeste – assim como todas as demais regiões – está colaborando com os gaúchos, enviando-lhes todo tipo de ajuda. Mas o anúncio do ministro Paulo Pimenta de usar bombas da transposição do São Francisco nesse trabalho levanta a preocupação dos nordestinos, principalmente dos cearenses, potiguares, paraibanos e pernambucanos, que recebem as águas bombeadas do Velho Chico.

Neste momento, por exemplo, duas motobombas da Estação Elevatória de Salgueiro, no Canal Norte do Projeto São Francisco estão paralisadas porque se encontram em trabalho de manutenção que já se prolonga há alguns meses.