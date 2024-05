Marquise Incorporações lança Bothanic no bairro Guararapes

Novidade! A Marquise Incorporações, uma empresa do Grupo Marquise, lançará, ainda neste semestre, um novo empreendimento imobiliário. Trata-se do Bothanic, um condomínio residencial que será construído na rua Miranda Coelho, no bairro Guararapes, em Fortaleza.

De acordo com a engenheira Andréa Coelho, diretora executiva da Marquise Incorporações, o empreendimento promete ser uma mistura que une conforto, inovação e sustentabilidade.

Ele terá três torres residenciais e uma ampla área externa.



Ela disse à coluna que o Bothanic será “um refúgio urbano para novas sensações”, com bastante verde em um terreno de mais de 6 mil metros quadrados, além de uma praça anexa, ao lado do empreendimento, e a possibilidade de uma convivência harmoniosa entre a vida urbana pulsando lá fora e a tranquilidade da natureza entre os muros.



As vendas do novo empreendimento da Marquise Incorporações começarão brevemente.