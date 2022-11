Três apostas do Ceará acertam a quina da Mega-Sena e levam mais de R$ 42 mil

Três apostas realizadas no Ceará acertaram cinco números no concurso 2532 da Mega-Sena, transmitido na noite desta quinta-feira (24). Cada um deles levou prêmio no valor de R$ 42.474,10.

Uma das apostas foi registrada em Fortaleza. Outras duas nos municípios de Várzea Alegre e Pacajus.

O prêmio principal acumulou para R$ 57 milhões já que ninguém acertou as seis dezenas.

Os números sorteados foram: 12 - 20 - 22 - 25 - 26 - 55

Jogos simples e bolão

Das três apostas ganhadoras da quina, duas foram de jogos simples, no qual o apostador marca seis números pagando R$ 4,50, a outra foi de um bolão que vai ser dividido para os nove apostadores que adquiriram as cotas.

No geral, 74 apostas acertaram cinco dezenas. Outros 5.246 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 855,91 cada.