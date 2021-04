Auxílio emergencial: Caixa pode antecipar pagamento das próximas três parcelas

Após antecipar a data de depósito dos beneficiários nascidos em novembro e dezembro e o saque em espécie da primeira parcela, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, revelou hoje (16) que há a possibilidade de os próximos ciclos também serem antecipados.

Durante transmissão nas redes sociais, Guimarães reforçou, no entanto, que a antecipação dependerá de como irá ocorrer o saque desta primeira parcela.

"A Caixa vai analisar como vai ser feito esse primeiro saque, se haverá aglomerações nas filas, e, se for como esperamos, iremos antecipar os outros três calendários. Mas estamos focados agora em como será o pagamento do primeiro saque", afirmou.

Novas datas

As novas datas do pagamento da primeira parcela foram anunciadas nesta quinta-feira (15). Com a mudança, a autorização para saques ou transferências desses valores pelos beneficiários será antecipada em até 18 dias, a depender da data de nascimento.

Os nascidos em janeiro poderão fazer a retirada em espécie do benefício já no dia 30 de abril. Anteriormente, a data prevista para o início do saque era em 5 de maio.

O calendário original previa a liberação de saques, em geral, a cada dois dias, de acordo com o mês de aniversário do beneficiado. Agora, as autorizações serão feitas em dias seguidos, agilizando o processo.

A Caixa também antecipou em um dia os pagamentos em conta da primeira parcela para os nascidos em novembro e dezembro. Agora, eles recebem nos dias 28 e 29 de abril, respectivamente.

As outras datas não foram afetadas, nem para o saque dos pagamentos que vão ser creditados de junho a setembro.

CONFIRA NOVO CALENDÁRIO

Como fazer o saque em dinheiro

O beneficiário deve fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque", para realizar a transação. Após isso, inserir a senha para visualizar o código.

O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.