Auxílio emergencial 2021: saque em espécie começa dia 4 de maio

O saque em espécie do Auxílio Emergencial 2021 começará a ser liberado a partir do dia 4 de maio. Assim como no ano passado, o benefício será disponibilizado primeiro na conta digital da Caixa - que pode ser transferido para outra conta ou usado em compras em estabelecimentos credenciados - e somente depois liberado para saque em dinheiro.

O auxílio começa a ser liberado na próxima semana para as contas digitais, começando no dia 6 de abril para os trabalhadores inscritos no Cadastro Único ou no site e aplicativo Caixa Tem. Já o saque em espécie, previsto para o próximo mês, também segue conforme as datas de nascimento dos beneficiários.

Assim, trabalhadores nascidos em janeiro, por exemplo, já podem movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem a partir do dia 6 de abril, mas o saque em espécie só estará disponível para o público no dia 4 de maio. Veja o calendário completo:

Bolsa Família

Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril e seguem o calendário já estabelecido para o benefício.

Para este público, os pagamentos serão feitos da mesma forma que é pago o Bolsa Família, através do Caixa Tem.

Veja o calendário para este público:

Foto: Caixa Econômica

Como saber se terei direito?

Nesta sexta-feira (2), os trabalhadores poderão consultar se receberão a nova rodada do Auxílio Emergencial. A consulta poderá ser feita no site da Dataprev.

O beneficiário deverá informar o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Quais os valores?

O governo vai considerar a composição familiar na hora de conceder o novo auxílio emergencial. Confira abaixo as novas faixas de pagamento:

Auxílio emergencial de R$ 375: valor pago às mulheres chefes de família.

Auxílio emergencial de R$ 250: esse é o valor médio e será destinado às famílias com duas ou mais pessoas, exceto daquelas com mães chefes de família.

Auxílio emergencial de R$ 150: destinado às famílias compostas por apenas uma pessoa.

Quem tem direito a receber?

Microempreendedores individuais (MEI);

Contribuinte individual da Previdência Social

​Trabalhador informal.

Assim como no ano passado, os critérios de renda familiar por pessoa ficam entre meio salário mínimo (R$ 550) até três salários mínimos (R$ 3,3 mil) no total, somando as rendas de todos os membros da família. Trabalhadores informais que receberam o benefício em 2020 deverão ter acesso novamente às parcelas, mas, desta vez, só uma pessoa por família está apta.

Não podem receber o auxílio:

Empregado formal ativo;

Membro de família com renda mensal acima de três salários mínimos (R$ 3,3 mil);

Residente no exterior;

Pessoas que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, exceto Bolsa Família e Pis/Pasep;

Bolsistas, estagiários, residentes médicos ou residentes multiprofissionais;

Quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;

Quem tinha, em 31 de dezembro de 2019, bens ou direitos com valor total superior a R$ 300 mil;

Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil;

Tenha sido incluído como dependente, seja cônjuge, companheiro, filho ou enteado nas condições dispostas nos três itens anteriores;

Esteja preso em regime fechado ou tenha CPF vinculado à concessão de auxílio-reclusão;

Tenha menos de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Tenha tido o auxílio emergencial em 2020 cancelado;

Não tenha movimentado valores do auxílio emergencial em 2020.

Veja o passo a passo para atualizar o cadastro no Caixa Tem

Veja o calendário para atualização dos dados

A partir de:

14 de março: nascidos em janeiro

16 de março: nascidos em fevereiro

18 de março: nascidos em março

20 de março: nascidos em abril

22 de março: nascidos em maio

23 de março: nascidos em junho

24 de março: nascidos em julho

25 de março: nascidos em agosto

26 de março: nascidos em setembro

29 de março: nascidos em outubro

30 de março: nascidos em novembro

31 de março: nascidos em dezembro

Como fazer a atualização?

A atualização pode ser feita inteiramente pelo celular, não sendo necessário que o beneficiário se desloque até uma agência do banco. Ele deve acessar o aplicativo e seguir as orientações, clicando em "Atualize seu cadastro". Ao clicar, a Caixa pede foto do beneficiário e documentos pessoais.

Documentos necessários

CNH ou RG

Comprovante de residência

Foto do beneficiário com um dos documentos