Atividades turísticas no Ceará saltam 116% em maio; setor de serviços também cresce

O índice que mede as atividades turísticas no Ceará apresentou crescimento de 116% em maio deste ano na comparação com igual período de 2020, quando o Estado enfrentava nos primeiros de paralisação das atividades em decorrência do coronavírus. É o maior resultado da série histórica do índice, iniciada em 2012.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e foram divulgados nesta terça-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do resultado positivo nesta base de comparação, quando observada a passagem de maio para abril, o Ceará teve queda de 17,4% no índice de atividades turísticas - pior resultado entre os estados pesquisados.

Serviços

O volume de serviços prestados também apresentou resultado positivo em maio, com crescimento de 25,4% na comparação com igual período de 2020. Já na passagem de abril para maio, a alta foi mais tímida, de 2,3%.

Com o resultado do quinto mês do ano, o setor de serviços acumula, de janeiro a maio, crescimento de 2,8%. No apanhado dos últimos 12 meses, porém, houve queda de 8,4%.

Veja por segmento:

Serviços prestados às famílias: 38,4%

Serviços de informação e comunicação: 7,9%

Serviços profissionais, administrativos e complementares: 15,8%

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 72,1%

Outros serviços: 0,7%

No setor de serviços, o crescimento mais expressivo foi observado nos serviços relacionados aos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com crescimento de 72,1% em maio deste ano na comparação com igual período de 2020.

Em seguida, aparecem os serviços prestados às famílias, com crescimento de 38,4% no período e os serviços profissionais, administrativos e complementares (15,8%).

Os serviços de informação e comunicação cresceram 7,9%. O menor avanço foi visto na categoria que engloba outros serviços, com variação de 0,7%.

Brasil

No País, o volume de serviços avançou 1,2% ante abril. Na comparação entre maio deste ano e igual mês de 2020, o crescimento foi de 23% - terceira maior taxa da série histórica, iniciada em janeiro de 2012.

Com o resultado, no ano, o setor acumula alta de 7,3%. Em 12 meses, o volume de serviços prestados ainda acumula queda de 2,2%.

O índice de atividades turísticas no País cresceu 102,2%, impulsionado, de acordo com o IBGE, pelo aumento na receita de empresas de transporte aéreo; restaurantes; hotéis; rodoviário coletivo de passageiros; locação de automóveis e serviços de bufett.

Na passagem de abril para maio, houve alta de 18,2%. O avanço recupera boa parte da queda de 26,5% em março do ano passado, mês no qual o funcionamento das atividades ficou mais limitado.

O segmento ainda precisa, porém, crescer 53,1% para retornar ao patamar de fevereiro de 2020, antes da pandemia, conforme análise do IBGE.

