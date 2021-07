Produção industrial cearense cresce mais de 4% em maio e supera resultado nacional

A indústria cearense apresentou uma evolução maior do que a brasileira em maio. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial do Estado teve uma alta de 4,4% no mês analisado ante abril deste ano. Já o Brasil registrou um aumento de 1,4%.

Quando a comparação é feita entre maio de 2021 e igual período do ano passado, a diferença entre os resultados estadual e nacional é ainda maior.

De acordo com os dados do IBGE, a produção industrial do Ceará registrou um crescimento de 81,1% em maio de 2021 ante maio 2020. Já o resultado da média nacional teve alta de 24%.

“Em maio, houve uma mudança de cenário na produção industrial, que vinha registrando taxas negativas nos últimos três meses e que, em abril, teve 10 dos 15 dos locais pesquisados com resultados negativos. Essa movimentação pode ser atribuída a uma maior flexibilização das medidas restritivas em função da pandemia”, explica o gerente da pesquisa, Bernardo Almeida.

No Ceará, um dos fatores que explicaria o bom resultado durante a segunda onda da pandemia de covid-19 é que o Governo do Estado manteve a permissão para que o setor operasse mesmo com a aplicação de medidas de restrição de movimentação de pessoas e operações de outros segmentos da economia.

Resultados acumulados

Em relação aos resultados acumulados neste ano e nos últimos 12 meses, o Ceará também apresenta uma evolução superior à média nacional.

Em 2021, o Estado acumula uma alta de 25,3% de janeiro a maio de 2021, enquanto o Brasil teve uma alta de 13,1%.

Já na análise somada dos últimos doze meses, houve um crescimento de 10,8% da produção industrial cearense. Para o Brasil, o resultado é de uma alta de 4,9%.

Análise regional

Em relação aos outros estados no Nordeste analisados pelo IBGE, o Ceará apresentou o melhor desempenho em todos os parâmetros de análise apresentados em maio.

Na comparação com abril de 2021, a Bahia registrou uma queda de 2,1% da produção industrial local, enquanto Pernambuco teve alta semelhante à média nacional, de 1,4%.

Na comparação entre maio de 2021 e maio de 2020, a Bahia teve uma queda de 17,7% e Pernambuco registrou alta de 13,3%.