Aprovada 1ª resolução do País que trata do licenciamento ambiental para usinas de hidrogênio verde

O Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) aprovou, nesta quinta-feira (10), a primeira resolução de licenciamento ambiental para hidrogênio verde (H2V) do Brasil. Com as normas definidas, os investidores terão diretrizes para o enquadramento destas usinas.

Atualmente, o Ceará possui, pelo menos, 14 memorandos de entendimento nesta área.

O texto também prevê um prazo de 90 até 180 dias para a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) analisar as propostas, a depender do tipo de processo. A decisão ocorreu durante reunião ordinária do colegiado cearense.

Segundo o titular da Semace, Carlos Alberto Mendes Júnior, a resolução traz a definição do potencial poluidor degradador e a padronização dos processos para esses empreendimentos.

"A partir de agora, nós temos tudo isso estabelecido. Um licenciamento trifásico, com licença prévia, de instalação e de operação, definida por portes, além dos tipos de estudos que serão cobrados", explica.

Ele exemplifica que serão exigidos um estudo e relatório ambiental para usinas de porte médio. Já as menores terão documentação simplificada.

"Além de ser um marco sobre o aspecto de mostrar a intenção do Ceará em se transformar em um 'hub' de Hidrogênio Verde, a resolução traz, ainda, uma segurança jurídica para os empreendimentos", observa.

"São mais de 16 memorandos de entendimento assinados pelo governador [Camilo Santana] com as empresas. Hoje, essas companhias terão segurança jurídica de saber qual a tramitação, qual tipo de estudo será solicitado e como será o rito do processo", lista.

O encontro foi presidido pelo secretário da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), Artur Bruno.

Veja algumas empresas que já assinaram memorandos para projetos de hidrogênio Enegix Energy

White Martins

Qair

Fortescue

Eneva

Diferencial

Hytron

H2helium

Neoenergia

Engie

Transhydrogen Alliance

Linde

Total Eren

AES Brasil Telegram Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste