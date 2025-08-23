Aposta em Fortaleza acerta seis dezenas da Timemania e leva mais de R$ 24 mil

Uma aposta feita em Fortaleza, Ceará, acertou seis dezenas no Concurso 2285 da Timemania, sorteado na noite deste sábado (23). A pessoa sortuda levou o prêmio de R$ 24.461,50.

Ao todo, foram apostados dez números na modalidade simples, ou seja, de cota única. Outros sete apostadores também acertaram a mesma quantidade de números.

CONFIRA O RESULTADO DE HOJE

45 - 68 - 39 - 69 - 77 - 65 - 48

Time do coração: Manaus/AM

RESUMO DO SORTEIO

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

8 apostas ganhadoras, R$ 24.461,50

5 acertos

153 apostas ganhadoras, R$ 1.827,18

4 acertos

3.200 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

30.123 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos Aposta mínima: R$3,50 - 10 números Faixas Quantidade de acertos Probabilidade de acerto (1 em) 1º 7 números 26.472.637 2º 6 números 216.103 3º 5 números 5.220 4º 4 números 276 5º 3 números 29 Time do Coração Um clube de futebol 80

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Possuir um CPF;

Ter um e-mail;

Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir: