Aposta em Fortaleza acerta seis dezenas da Timemania e leva mais de R$ 24 mil
Saiba como participar do sorteio da Timemania
Uma aposta feita em Fortaleza, Ceará, acertou seis dezenas no Concurso 2285 da Timemania, sorteado na noite deste sábado (23). A pessoa sortuda levou o prêmio de R$ 24.461,50.
Ao todo, foram apostados dez números na modalidade simples, ou seja, de cota única. Outros sete apostadores também acertaram a mesma quantidade de números.
CONFIRA O RESULTADO DE HOJE
- 45 - 68 - 39 - 69 - 77 - 65 - 48
- Time do coração: Manaus/AM
RESUMO DO SORTEIO
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
8 apostas ganhadoras, R$ 24.461,50
5 acertos
153 apostas ganhadoras, R$ 1.827,18
4 acertos
3.200 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
30.123 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Como jogar na Timemania?
Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.
Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).
Quais são as probabilidades?
Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:
Probabilidades de acertos
Aposta mínima: R$3,50 - 10 números
|Faixas
|Quantidade de acertos
|Probabilidade de acerto (1 em)
|1º
|7 números
|26.472.637
|2º
|6 números
|216.103
|3º
|5 números
|5.220
|4º
|4 números
|276
|5º
|3 números
|29
|Time do Coração
|Um clube de futebol
|80
Como apostar pela Internet?
Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:
- Ser maior de 18 anos;
- Possuir um CPF;
- Ter um e-mail;
- Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.
Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:
- Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
- Informe os seus dados pessoais;
- Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
- Conclua o preenchimento.