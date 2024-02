Aposta do Ceará ganha R$ 870 mil na Lotofácil ao acertar 15 números

Uma aposta de Tianguá, município do Interior do Ceará, ganhou R$ 870 mil após acertar todos os 15 números do concurso 3019 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na noite dessa quinta-feira (1º), pela Caixa Econômica Federal.

RESULTADO LOTOFÁCIL CONCURSO 3019

17-02-20-09-13-18-01-11-12-04-06-16-10-21-03

O prêmio total era de R$ 1,7 milhão, mas duas apostas acertaram os números, e o valor foi dividido. A segunda aposta vencedora foi em Recife, Pernambuco.

Ainda no mesmo sorteio, 198 apostas acertaram 14 números e levaram um valor de R$ 1.843,13 cada.

Segundo a Caixa, o total arrecadado na Lotofácil 3019 passou de R$ 20 milhões. O próximo concurso, de número de 3020, ocorre nesta sexta-feira e tem prêmio estimado em R$ 5 milhões.

O prêmio pode ser resgatado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Pelo valor alto, o resgate só é feito pelo próprio apostado mediante apresentação da identidade original com CPF e recibo de aposta original. "Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa", informa a agência.

Veja também

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL?

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,00. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 38,7 mil.

É PRECISO ACERTAR QUANTAS DEZENAS PARA GANHAR O PRÊMIO?

Para ganhar prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.