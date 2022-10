Após ficar fora do ar, Nubank diz que serviços estão sendo normalizados

O aplicativo do Nubank voltou a apresentar instabilidades nesta quarta-feira (5), com usuários sem conseguir entrar na própria conta ou refazer a senha. Durante a tarde, o banco digital lamentou o ocorrido em pronunciamento oficial no Twitter.

"Pessoal, lamentamos o ocorrido. O app passou por uma oscilação temporária em função de atualizações. As operações estão sendo normalizadas de forma gradual", escreveu.

Em diversos tuítes, usuários relatavam que não conseguiam movimentar dinheiro depositado em contas na fintech ou mesmo abrir o aplicativo. Um cliente detalhou que mesmo após "inúmeras tentativas" não conseguiu acessar a conta, nem entrar em contato com o atendimento.

"Estou desde as 15h solicitando e-mail de recuperação e até agora nada. Não está no spam, já liguei no 0800, ninguém atende. Assim que conectar na conta, irei retirar o valor de lá e encerrar a conta. Lamentável", afirmou.

O site Downdetector, que aponta problemas em serviços online, chegou a receber mais de 5 mil notificações sobre problemas com o Nubank.

Na última segunda-feira (3), internautas haviam reclamado da oscilação do Pix, detalhando a dificuldade de fazer transferências e receber dinheiro através dessa ferramenta.

Oscilações durante a semana

Segundo o banco, o sistema passou por uma oscilação na segunda, voltando ao normal no mesmo dia. "Tá liberado! Nós passamos por uma oscilação, mas ela já foi corrigida e o sistema está sendo retomado gradualmente, tá bem?", respondeu o perfil do Nubank a uma internauta no Twitter.

Na terça-feira (4), o Nubank voltou a informar que a situação tinha sido normalizada. "Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações já foram normalizadas". No entanto, reclamações voltaram a surgir nesta quarta.