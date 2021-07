'Agenda ASG é cada vez mais importante na missão do BNB', diz Romildo Rolim

Tema recorrente dentro dos bancos e de outras grandes empresas no Brasil e no mundo ao longo dos últimos anos, a agenda de ações voltadas para a valorização Ambiental, Social e de Governança (ASG - ou ESG em inglês) tem sido cada vez mais importante para a missão do Banco do Nordeste, avalia o presidente da instituição, Romildo Rolim.

"Essa agenda ASG a gente tem sempre que aperfeiçoar as melhores práticas de gestão ambiental, social e de governança, nas nossas instituições, olhando para dentro e para os nossos clientes, investidores e todas as partes relacionadas", disse Romildo Rolim ao abrir o XXVII Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento, iniciado nesta quinta-feira (15).

De acordo com o presidente do BNB, a instituição criou no ano passado um grupo de trabalho para "pautar dentro do banco formas de aperfeiçoar essas ações ASG".

"Já foi apresentado o resultado desse grupo de trabalho para os órgãos de governança do banco com os indicadores que vamos inserir. É um trabalho que vai permear todas as áreas do banco", destacou Rolim.

Tema

A agenda ASG no protagonismo do desenvolvimento regional foi o tema escolhido pelo Banco do Nordeste para o fórum. O evento foi realizado de forma virtual e teve a presença de profissionais do setor público e privado.

O painel de abertura teve como foco a agenda ASG nas instituições de desenvolvimento. O evento ocorre hoje e sexta (16) e é transmitido pelo canal do Banco do Nordeste no YouTube.

