Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro Automóvel Papo Carreira Tecnologia

Resultado Dia de Sorte 1201 de hoje, 14/04; prêmio é de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Dia de Sorte
Legenda: Sorteio do Dia de Sorte é realizado pela Caixa Econômica Federal
Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 1201, o Dia de Sorte vai sortear um valor de R$ 1,0 milhão. Se quiser acompanhar, o sorteio vai acontecer às 21h desta terça-feira pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é no valor de R$ 2,00.

Resultado Dia de Sorte concurso 1201

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar no Dia de Sorte?

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$2,00 - 7 números

Faixas de premiação7 acertos6 acertos5 acertos4 acertosMês de Sorte
7 (aposta simples)2.629.57515.6524533712
8 (8 apostas)328.6964.0831852112
9 (36 apostas)73.0431.422901312
10 (120 apostas)21.91359649912
11 (330 apostas)7.96828429612
12 (792 apostas)3.32014919512
13 (1.716 apostas)1.5328513412
14 (3.432 apostas)766519312
15 (6.435 apostas)408327312

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1201 de hoje, 14/04; prêmio é de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
Há 6 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 7001, desta terça-feira (14/04); prêmio é de R$ 15,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 6 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3661, desta terça-feira (14/04); prêmio é de R$ 13,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 7 minutos
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2996 desta terça-feira (14/04); prêmio é de R$ 45,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 7 minutos
Negócios

Resultado da Timemania 2380 de hoje, 14/04; prêmio é de R$ 18,7 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
Há 7 minutos
Computador com com página do site do Desenrola aberta.
Ana Alves

O que se sabe sobre o Desenrola 2.0 e o que esperar do programa?

Ana Alves
14 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Chuvas alegram o agro e garantem boas safras no Ceará

Ainda vai chover mais nos próximos dias, segundo a ciência que monitora o clima

Egídio Serpa
14 de Abril de 2026
Vista aérea da Beira Mar na Praia de Iracema.
Negócios

Fortaleza 300 anos: como a cidade se tornou a maior economia do Nordeste

Paloma Vargas
14 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Samaria Rações investe R$ 50 milhões, amplia-se e dobra produção

Em 2019, a empresa produzia 1 mil toneladas/mês. Agora, produz 15 mil toneladas mensais.

Egídio Serpa
14 de Abril de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2911 – Sorteio de segunda-feira, 13/04; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2911 – Sorteio de segunda-feira, 13/04; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2911 nessa segunda-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
13 de Abril de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 834 - Sorteio de segunda-feira, 13/04; Prêmio de R$ 5,7 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 834 - Sorteio de segunda-feira, 13/04; Prêmio de R$ 5,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 834 em 13/04 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
13 de Abril de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3660, desta segunda-feira (13/04); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3660, desta segunda-feira (13/04); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Abril de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 7000, desta segunda-feira (13/04); prêmio é de R$ 14,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 7000, desta segunda-feira (13/04); prêmio é de R$ 14,5 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Abril de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2944 de hoje, segunda-feira, 13/04; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2944 de hoje, segunda-feira, 13/04; prêmio é de R$ 650 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2944 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 650 mil.

A. Seraphim
13 de Abril de 2026
Pessoa segurando um cartão do programa Bolsa Família com cores vibrantes e design colorido.
Negócios

Bolsa Família: confira calendário de pagamento para abril de 2026

Valores são depositados nos últimos dez dias úteis do mês.

Redação
13 de Abril de 2026
Pessoa acessa o sistema e-CAC da Receita Federal em um computador para consultar informações fiscais e pendências do Imposto de Renda.
Negócios

Como consultar pendências no Imposto de Renda 2026 pelo e-CAC e evitar cair na malha fina

Plataforma da Receita Federal permite verificar inconsistências na declaração e regularizar situação fiscal; veja passo a passo e principais erros.

Letícia do Vale
13 de Abril de 2026
Foto que contém loteamento Gran Vellas Jeri.
Negócios

Decisão judicial expõe dívida de R$ 10 milhões de loteamento de luxo em Jericoacoara

Antigos proprietários do terreno reivindicam valores; atuais donos reclamam que parte da área está ocupada.

Bruna Damasceno, Luciano Rodrigues e Gabriela Custódio
13 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Neste feriado, é importante pensar na fadiga do material

Ensinam a física e o Google que, ao longo do tempo, todo material se desgasta, abrindo fissuras que podem levar à sua ruptura

Egídio Serpa
13 de Abril de 2026
Dinheiro.
Negócios

Aposentados e pensionistas começam a receber antecipação do 13º neste mês; veja datas

Pagamentos começam no dia 24 de abril, conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Redação
12 de Abril de 2026
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (12/04)

O sorteio da edição número 99 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
12 de Abril de 2026
Foto da ferrovia Transnordestina em operação teste no Ceará.
Victor Ximenes

Trilhos, ares e cabos: Como o Ceará pode se tornar um oásis de crescimento

Estado experimenta convergência estrutural inédita em sua história e precisa aproveitar janela de oportunidade.

Victor Ximenes
12 de Abril de 2026
Recipientes no chão contendo substância escura semelhante a petróleo, entre folhas secas e galhos, em área externa.
Negócios

Cearense convive com 'explosões' no quintal onde há possível petróleo: 'os animais saem correndo'

Estrondos podem indicar presença de gás natural e petróleo, diz especialista.

Letícia do Vale
12 de Abril de 2026
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2995 deste sábado (11/04); prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6999, deste sábado (11/04); prêmio é de R$ 13,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1200 de hoje, 11/04; prêmio é de R$ 700 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3659, deste sábado (11/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2379 de hoje, 11/04; prêmio é de R$ 17,6 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6056, deste sábado (11/04); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1242 de hoje 11/04; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Abril de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 345 de hoje 11/04; prêmio é de R$ 34,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Abril de 2026