Chuvas alegram o agro e garantem boas safras no Ceará

Há boas notícias geradas pela natureza em favor da economia agropastoril do Ceará: as intensas chuvas que, nos últimos dias, caíram sobre as várias regiões do estado consolidaram a certeza de que, neste 2026, haverá a colheita de safras robustas, inclusive de soja, que agora se planta, também, na Chapada do Araripe, no Sul, onde prosperam os projetos de outras culturas. Em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe, a Itaueira Agropecuária, aproveitando a entressafra do melão e da melancia, está cultivando milho em uma minúscula área de sua fazenda, mas apenas como experimento, como apurou a coluna.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, que visitou a região do Cariri na semana passada, viu, feliz, a chuva desabando sobre vários municípios e contou à coluna que, não apenas naquela, mas nas demais regiões do Ceará as chuvas, que não foram boas para a recarga dos grandes açudes, foram e têm sido suficientes para garantir mais uma positiva performance do agro, o que de novo contribuirá para o crescimento do PIB estadual.

“Estou vivamente satisfeito com o desempenho da agropecuária no Cariri, principalmente na Chapada do Araripe, onde avançam os investimentos na moderna agricultura, graças aos empresários do Centro Oeste e do Piauí que já chegaram e estão chegando à região”, disse Silveira, que também é vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e presidente do Instituto CNA, o braço de inovação tecnológica da principal entidade do agro brasileiro.

Raimundo Delfino, que planta e colhe, de forma mecanizada, soja e algodão em sua Fazenda Nova Agro, na Chapada do Apodi, também revelou que a pluviometria em sua propriedade, embora tenha sido abaixo da média, assegurou a colheita de sua primeira safra algodoeira deste ano, desenvolvida em sequeiro, ou seja, dependendo da precipitação pluvial; a segunda safra de algodão será plantada dentro de três meses e ocupará uma área três vezes maior do que a atual, que não passou de 350 hectares. A produtividade do algodão da Nova Agro chega a ser maior do que a das grandes regiões produtoras, como Mato Grosso e o Oeste da Bahia, diz Delfino.

Pelo lado da pecuária, o otimismo é, igualmente, evidente. David Girão, que, com o pai Luiz Girão, comanda a Fazenda Flor da Serra, também localizada na Chapada do Apodi, na geografia de Limoeiro do Norte, abre um sorriso para dizer que as últimas boas chuvas deste 2026 irregular confirmaram a expectativa de safra satisfatória de sorgo, milho, palma e capim, que serão colhidos e ensilados para garantir o alimento do rebanho bovino leiteiro ao longo do segundo semestre do ano, providência, aliás, que, também, os pequenos criadores e produtores de leite da região jaguaribana já adotam em suas glebas.

A propósito de Transnordestina: esta coluna tem recebido notícias de que está atrasado o cronograma de execução das obras dos trechos 9 e 10 da ferrovia, que inclui a área montanhosa de Baturité, estendendo-se até o distrito de Primavera, em Caucaia, numa extensão de 97 quilômetros. A direção da Transnordestina Logística tem anunciado e repetido que toda a ferrovia estará pronta até dezembro do próximo ano de 2027.

Imediatamente depois da elaboração deste texto, chegou a informação de que, neste ano, haverá um super El Niño, fenômeno que provoca seca no Nordeste e chuvas intensas no Sul e Sudeste. Mas a boa safra cearense está garantida.

ELEIÇÃO: CNT DIVULGA HOJE PRIMEIRA PESQUISA

Será divulgada às 11 horas de hoje, terça-feira, em Brasília, a primeira Pesquisa CNT de Opinião sobre intenções de voto para a eleição presidencial deste ano. A pesquisa também abordará a rejeição dos candidatos e as expectativas sociais.

Realizada em parceria com o Instituto MDA Pesquisa, a sondagem entrevistou 2.002 brasileiros em todas as regiões do país e chega em um momento decisivo, em que política e economia dominam o debate nacional.

Além de estratificar cenários eleitorais para 2026 e de ouvir avaliações sobre o governo federal, governos estaduais e municipais, a pesquisa abordou outros temas centrais, como o impacto das apostas online (bets) no endividamento das famílias, a ocorrência de golpes virtuais, a proteção digital de crianças e adolescentes e a avaliação de responsabilidades no caso do banco Master.

A guerra no Irã e seus reflexos no Brasil, especialmente nos preços de combustíveis e alimentos, também serão avaliados.

Resumo dos tópicos desta rodada:

Cenários eleitorais para 2026: intenção de voto espontânea e estimulada, rejeição e simulações de segundo turno.

Avaliação de governo: desempenho do presidente Lula, governadores e prefeitos.

Expectativas sociais: emprego, renda, saúde, educação e segurança.

Apostas online: impacto no endividamento e propostas de regulação.