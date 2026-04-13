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Veja ao vivo o resultado da Super Sete 834 - Sorteio de segunda-feira, 13/04; Prêmio de R$ 5,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 834 em 13/04 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto do cartão de aposta
Legenda: Sorteio inicia às 20 horas desta segunda-feira
Foto: Divulgação
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O sorteio da Super Sete 834 acontece nesta segunda-feira, 13/04 e o prêmio está acumulado em R$ 5,7 milhões. Se você quer ser o próximo grande vencedor, não perca tempo e aposte até as 20:30h e garanta a sua chance de ganhar!

Apostar é fácil: você pode registrar sua aposta em qualquer lotérica ou online pelo site, ou aplicativo de loterias da Caixa.

Assista ao vivo o resultado da Super Sete 834

O sorteio será realizado hoje, segunda-feira, às 21h, e você pode acompanhar tudo ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal e também por aqui, no site do Diário do Nordeste.

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como participar do sorteio da Super Sete 834?

Para participar do sorteio e tentar levar o prêmio de R$ 5,7 milhões, basta fazer sua aposta até às 20:30h de hoje, segunda-feira.

  • Aposta mínima: R$ 3,00
  • Números disponíveis para escolha: 7 números de 21 opções

Você pode fazer sua aposta de forma rápida e fácil:

  • Em uma lotérica: Vá até a casa lotérica mais próxima e registre sua aposta;
  • Online: Acesse o site oficial da Caixa ou use o aplicativo de loterias da Caixa.

Quais são as probabilidades de ganhar no Super Sete?

As probabilidades de ganhar no Super Sete variam de acordo com o tipo de aposta. Se você fizer a aposta mínima de 7 números, as chances de acertar são:

Probabilidade de acerto 1: em
Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3
710.000.000158.7305.87939243,5
85.000.00086.2073.49425731,9
92.500.00047.1702.10817324,0
101.250.00026.0421.29411918,6
11625.00014.5358118414,8
12312.5008.2245206112,1
13156.2504.7353434510,2
1478.1252.790233358,7
1552.0831.978176287,6
1634.7221.408134236,8
1723.1481.006103196,1
1815.43272380165,5
1910.28852363145,1
206.85938150124,7
214.57228040104,4

Como apostar sem sair de casa na Super Sete?

Fazer a sua aposta online é simples e rápido. Siga o passo a passo abaixo e garanta já a sua chance de ganhar:

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF válido;
  • Ter um e-mail ativo;
  • Ter um cartão de crédito com bandeiras Visa, MasterCard ou Elo.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br);
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Valide seu cadastro com o link enviado pela Caixa para seu e-mail;
  • Complete o processo e pronto, sua aposta estará registrada.

Aposte até as 20:30h de hoje! Não perca tempo e garanta a sua chance no Super Sete!

A cada sorteio, o prêmio vai aumentando e a chance de mudar de vida também! Não perca a chance de ser o próximo grande vencedor!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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