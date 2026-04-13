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Bolsa Família: confira calendário de pagamento para abril de 2026

Valores são depositados nos últimos dez dias úteis do mês.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Pessoa segurando um cartão do programa Bolsa Família com cores vibrantes e design colorido.
Legenda: Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.
Foto: Lyon Santos/MDS

O pagamento do Bolsa Família para o mês de abril começa a partir do dia 16 e segue até dia 30. Os primeiros a receber serão os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.

Como de costume, os repasses acontecem de forma escalonada, nos últimos dez dias úteis do mês. Para saber quando vai receber, basta verificar a numeração final do cartão NIS.

Dentre os benefícios disponíveis no Bolsa Família, estão: 

  • Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;
  • Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;
  • Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos;
  • Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

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Confira o calendário do Bolsa Família para abril de 2026:

  • Final do NIS 1: 16/04
  • Final do NIS 2: 17/04
  • Final do NIS 3: 20/04
  • Final do NIS 4: 22/04
  • Final do NIS 5: 23/04
  • Final do NIS 6: 24/04
  • Final do NIS 7: 27/04
  • Final do NIS 8: 28/04
  • Final do NIS 9: 29/04
  • Final do NIS 0: 30/04

Como sacar o Bolsa Família?

Para sacar o Bolsa Família, os contemplados podem optar pelo aplicativo Caixa Federal, TEM e Internet Banking. Apesar de possível, não é necessário ir a uma agência da Caixa Econômica Federal para ter acesso ao valor. Há também a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.

Cadastro deve ser atualizado

Para evitar a perda do benefício, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) recomenda que cada beneficiário atualize os dados dele e da família no CadÚnico a cada 24 meses.

A partir de maio de 2026, os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada vão precisar emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.

Além de apresentar os documentos de cada pessoa da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.

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