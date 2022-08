50% dos consumidores querem comprar na Black Friday, diz pesquisa SVM Insights 

Em busca de apresentar informações relevantes para o segmento de marketing e comunicação do Nordeste, a plataforma SVM Insights chega para se posicionar como um espaço confiável de análises para empresas da região. No perfil do Instagram (@svminsights) e por meio de eventos, os especialistas em marketing do Sistema Verdes Mares (SVM) apresentam pesquisas e conteúdos sobre tendências de mercado.



Na última sexta-feira (19), a SVM Insights divulgou um relatório relacionado ao período da Black Friday deste ano, com dados referentes ao perfil de compra dos brasileiros, por meio da união de diferentes pesquisas. Programada para o dia 25 de novembro de 2022, a Black Friday é aguardada por 50% dos consumidores brasileiros, segundo levantamento da Pesquisa Consumo 2º Semestre, elaborado pelo grupo Behup. O conteúdo completo pode ser acessado no perfil oficial.



O relatório demonstra que cerca de 56% dos entrevistados possuem intenção de comprar itens relacionados à Copa do Mundo, um dos eventos mais aguardados para os próximos meses. Destes, 72% pretendem esperar até a Black Friday para efetuar as compras.



O relatório também aponta que roupas e acessórios representam o maior percentual de interesse (20%), seguido de eletrônicos (15%) e compras de supermercado (14%).



Outro destaque é relacionado ao início do impacto da Black Friday no mercado. Estudo realizado pela Nielsen Ebit em 2021 indicou que 31% das vendas foram feitas nos primeiros 11 dias de novembro, o que resultou em um faturamento de R$ 2,8 bilhões. 25% do total de vendas foi feito na quinta-feira que antecedeu a Black Friday.



Essas e outras informações estão disponíveis no perfil do SVM Insights, que de forma periódica irá reunir tendências para mostrar ao mercado quais as principais apostas para os próximos meses.



“Datas como a Black Friday e Copa do Mundo devem aquecer o consumo, já que há uma expectativa para apreciar as promoções. Por isso, precisamos entender o momento do consumidor em meio a tantos desafios, quais as expectativas de melhora financeira e intenções de compra para o segundo semestre que podem ser relevantes para a data”, comenta João Costa, coordenador de Inteligência de Mercado do SVM.



Novas perspectivas para o mercado



Segundo Victória Portto, analista de marketing do SVM, o campo da pesquisa é apenas um dos braços do SVM Insights. O processo de desenvolvimento de novas soluções e a forma com a qual elas irão impactar o mercado também estão entre os conteúdos que serão apresentados na plataforma nos próximos meses.



Victória também destaca que um dos focos da iniciativa é aproximar o SVM das graduações em comunicação e marketing, mostrando para os estudantes as múltiplas possibilidades de atuação.



“Para os próximos meses, poderemos contar com estudos de vários segmentos que já ajudarão no planejamento dos negócios para 2023, oportunidades sazonais, lançamento de projetos, cobertura dos nossos eventos, além de conteúdos de especialistas”, projeta Arenusa Goulart, Gerente de Marketing do SVM. A gestora também reforça que o investimento em pesquisa e dados são um meio para crescer resultados dos negócios no mercado.



Siga o perfil do SVM Insights para ficar por dentro das principais tendências do mercado