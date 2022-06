25ª edição do PecNordeste começa hoje (29) com foco na geração de negócios; veja programação

A 25ª edição do PecNordeste, maior evento do agronegócio da Região Nordeste, começa hoje (29) em Fortaleza. Com foco na geração de oportunidades de negócio, na sustentabilidade ambiental e inovação científica, o evento segue até o dia 1º de julho no Centro de Eventos do Ceará.

Entre as novidades dessa edição, a feira de produtos e serviços agropecuários teve seu tamanho ampliado, passando de 3 mil para 7,5 mil metros quadrados de área.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amilcar Silveira, destaca a importância do evento para a economia do estado.

“Ano após ano o PecNordeste vem trazendo novidades que têm um impacto positivo na nossa economia. A feira gera o relacionamento entre diversas cadeias que fazem parte do agronegócio no Ceará e em toda a região. Além disso, o evento tem contribuído significativamente para o homem do campo e para a produção científica do segmento, uma vertente de suma relevância, pois a inovação e a busca por conhecimento trazem um desenvolvimento para a economia como um todo”, afirma.

Por conta da pandemia, o evento não aconteceu em 2020. Em 2021, foi realizado 100% de forma online. Veja a programação do evento desse ano.

Programação

A programação técnico-científica do PecNordeste abrange 12 segmentos do Agronegócio:

Agroindústria

Apicultura

Aquicultura e Pesca

Avicultura

Bovinocultura de corte e de leite

Cajucultura

Caprinovinocultura

Equinocultura

Fruticultura

Floricultura

Suinocultura

Haverá realização de palestras, mesas redondas e oficinas, além da III Mostra de Trabalhos Científicos, com a exposição de pôsteres de trabalhos nos segmentos que compõem a programação, incentivando a pesquisa e a apresentação de novas tecnologias no agronegócio.

O evento traz ainda 90 palestras em formato de mesa-redonda, com nomes de renome nacional como o engenheiro agrônomo, professor e escritor Xico Graziano; a produtora rural, relações públicas e influenciadora digital Camila Telles; e o ex-ministro e presidente da Abramilho Alysson Paolinelli.

Inscrições

Os interessados em participar da programação técnica já podem se inscrever pelo site oficial do PecNordeste 2022.

Serviço

PecNordeste 2022

Data: 29 de junho a 01 de julho

29 de junho a 01 de julho Local: Centro de Eventos do Ceará (Pavilhão Oeste), Fortaleza

Centro de Eventos do Ceará (Pavilhão Oeste), Fortaleza Inscrições: Site PecNordeste

Site PecNordeste Contato: (85) 3535-8009

