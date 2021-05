2ª remessa de cestas básicas começa a ser distribuída nesta terça (4) pela Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza começou a distribuir nesta terça-feira (4) a segunda remessa de cestas básicas destinadas a 15 mil taxistas, motoristas de aplicativo, catadores, carroceiros, motoristas de transporte escolar e outros trabalhadores.

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), faz parte do Projeto Renda em Casa que fornece subsistência básica para segmentos que foram afetados com a pandemia.

Os beneficiários que não receberam a cesta na primeira etapa vão poder retirar duas, referente ao meses de abril e maio.

Entrega das cestas

A entrega do benefício é realizada em seis escolas municipais com data e horário marcados. As equipes da SDE estão ligando ou enviando mensagens por Whatsapp para informar o agendamento.

Para receber a cesta, é necessário apresentar documento oficial com foto. A consulta do benefício pode ser feita pelo site do projeto (https://rendaemcasa.fortaleza.ce.gov.br), por meio do CPF cadastrado.

Auxílio financeiro

Além das cestas básicas, a ação está beneficiando com um auxílio financeiro de R$ 100 os feirantes, ambulantes, artesãos e empreendedores cadastrados nos projetos Meu Carrinho Empreendedor, Mulher Empreendedora e Meu Bairro Empreendedor.

Os beneficiários devem atualizar os dados pelo site para garantir que as informações estejam corretas. Mais de 5 mil pessoas pode receber o auxílio.

O valor será repassado para os empreendedores cadastrados por meio de transferência ou ordem bancária realizada diretamente ao beneficiário.