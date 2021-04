Cadastro para receber R$ 200 do Auxílio Cesta Básica começa nesta sexta (30)

O cadastro de profissionais no Auxílio Cesta Básica, benefício que oferece R$ 200 a quem teve a renda reduzida em razão da pandemia, tem início nesta sexta-feira (30).

As inscrições no programa seguem até 14 de maio e devem ser feitas pelo site da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS).

Ao todo, 150 mil profissionais poderão receber o benefício para compra de alimentos. O pagamento será feito por cartão alimentação e em duas parcelas de R$ 100.

O programa é destinado a trabalhadores de transporte alternativo e escolar, ambulantes e feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, bugueiros, guias de turismo e despachantes documentalistas.

Lista de beneficiários será divulgada

Passado o período de inscrição, a SPS vai validar os dados e publicar uma lista dos beneficiários, além de ser responsável por distribuir os cartões com o valor.

“Esse é um investimento de R$ 30 milhões do Governo do Ceará, que vai ajudar muitas famílias a passarem por esse momento”, destaca a secretária titular da SPS, Socorro França.

No ato da inscrição, os trabalhadores deverão anexar imagem do RG, comprovante de residência ou declaração; folhas da Carteira de Trabalho que indiquem não haver nenhum vínculo ativo ou outro documento que possibilite essa comprovação; e documentos que comprovem o exercício da atividade profissional.

Não serão aceitas inscrições de pessoas que:

Tenham benefício previdenciário ou assistencial;

Recebam seguro-desemprego, programa de transferência de renda federal, exceto auxílio emergencial e Bolsa Família;

Exerçam cargo, emprego ou função pública;

Tenham recebido os auxílios estaduais da Secult e Setur.

Dúvidas sobre o Auxílio Cesta Básica podem ser tiradas pelo chat da SPS, no site da secretaria (https://www.sps.ce.gov.br/).