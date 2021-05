Prefeitura de Fortaleza distribuirá cestas básicas a beneficiários do Bolsa Família

A partir da próxima terça-feira (4), a Prefeitura de Fortaleza inicia a segunda etapa do Programa Comida em Casa, que distribui cestas básicas aos beneficiários do Bolsa Família. Nesta fase, receberão aqueles que não possuem filhos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Segundo a Prefeitura, aqueles que não receberam a cesta básica na primeira etapa do programa poderão retirar duas cestas, equivalentes aos meses de abril e maio. A entrega será feita entre os dias 4 e 11 de maio, em 26 escolas municipais da Prefeitura e em 27 Centros de Referência e Assistência Social.

Fortaleza por Todos

Essa iniciativa, executada pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) integra o Programa Fortaleza por Todos. Conforme a pasta, ela faz parte de "um pacote de ações de proteção social destinado à população mais vulnerável da Capital como medida de enfrentamento à pandemia da Covid-19".

Como participar e receber

A SDHDS faz o contato com a família a partir da base de dados do Cadastro Único. Caso o beneficiário não esteja com os dados atualizados ou não tenha recebido ligação, é possível ligar para o número 156 ou acessar o site do projeto e informar o NIS ou CPF para receber as informações desejadas.

As datas de entrega foram divididas conforme o mês de aniversário dos beneficiários, com dias e locais agendados. A Prefeitura solicita que o interessado se dirija ao local apenas na data de seu agendamento para evitar aglomerações, portando um documento oficial com foto. O uso de máscara de proteção é obrigatório.

