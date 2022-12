Rivaldo diz que busca de treinador estrangeiro para Seleção Brasileira 'é falta de respeito'

O pentacampeão do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002, o ex-meia Rivaldo criticou a especulação de nomes de técnicos estrangeiros para comandar o Brasil. Ele postou em rede social um texto onde fala de falta de respeito aos treinadores brasileiros ao especularem substituir Tite por um estrangeiro. O espanhol Pep Guardiola e o italiano Carlo Ancelotti estão entre os nomes especulados.

Ele citou técnicos brasileiros aptos ao cargo de técnico após a saída de Tite, que deixou o cargo após a queda nas quartas de final da Copa do Catar.

"Eu não concordo e acho uma falta de respeito com os treinadores brasileiros que seja cogitado a contratação de um treinador estrangeiro para nossa seleção. Acredito que temos treinadores capacitados de assumir a seleção brasileira neste momento e fazer um bom trabalho, como: Rogerio Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Jr.", iniciou Rivaldo.

Sangue Brasileiro

O ex-jogador continuou explicando os motivos de discordar da escolha de um estrangeiro, que o país do técnico a ser escolhido precisaria mais do que o Brasil. que é penta-campeão do mundo:

"Trazer treinador estrangeiro não é certeza que seremos campeões mundiais. Até porque, se fosse certeza, acredito que o treinador estrangeiro gostaria de ser campeão mundial pelo seu país e alegrar sua nação, que com certeza a sua seleção precisa mais que o Brasil, porque apenas nós somos penta. Os estrangeiros sem dúvidas são muito bons treinadores também, mas a Selecão é nossa, da nação e tem que ser dirigida por alguém que tenha sangue brasileiro correndo nas veias", acrescentou.

Veja postagem completa de Rivaldo