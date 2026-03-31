Após 12 anos: Itália está a uma vitória de retornar à Copa do Mundo
Os italianos precisam vencer a Bósnia nesta terça-feira (31), na Repescagem Europeia
A Itália vive a expectativa de retornar à Copa do Mundo após 12 anos. Para isso, a Azzurra precisa vencer a Bósnia e Herzegovina nesta terça-feira (31), às 15h45, em Zenica. O embate é válido pela última etapa da Repescagem Europeia e definirá mais um classificado ao principal torneio de seleções do mundo.
Para chegar até essa fase, os italianos eliminaram a Irlanda do Norte por 2 a 0. Os bósnios, por sua vez, venceram o País de Gales nos pênaltis por 4 a 2. Em jogo único, o formato segue o mesmo, colocando mais drama na disputa de Itália e Bósnia por uma vaga no Mundial.
Quem avançar entra no Grupo B, ao lado de Canadá, Catar e Suíça. A estreia será diante da seleção canadense, em Toronto, no dia 12 de junho.
Última participação
Foi no Brasil, em 2014, que a Azzurra fez a sua última participação em Copas do Mundo. Integrante de um grupo com Inglaterra, Uruguai e Costa Rica, a seleção italiana não conseguiu passar da fase de grupos pela segunda edição consecutiva.
Com três jogos disputados, a equipe foi derrotada por Uruguai e Costa Rica, vencendo apenas a Inglaterra, que terminou na última colocação da chave.
Velho conhecido no comando
Gennaro Gattuso assumiu o desafio de comandar a seleção e levar a equipe de volta a uma Copa do Mundo. Desde a saída de Cesare Prandelli, após o Mundial de 2014, cinco outros técnicos passaram pela equipe até a chegada do ex-jogador: Antonio Conte, Piero Ventura, Luigi Di Biagio, Roberto Mancini e Luciano Spalletti.
Como atleta, Gattuso foi campeão da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Ele também disputou as edições de 2002 e 2010. Esta é sua primeira experiência no comando de uma seleção nacional. Por outro lado, o treinador já dirigiu clubes como Milan, Napoli, Valencia e Olympique de Marseille.
Jogos que valem vaga na Copa:
31 de março (terça-feira)
15h45 – República Tcheca x Dinamarca (Grupo A)
15h45 – Bósnia e Herzegovina x Itália (Grupo B)
15h45 – Kosovo x Turquia (Grupo D)
15h45 – Suécia x Polônia (Grupo F)
18h – RD Congo x Jamaica (Grupo K)
1º de abril (quarta-feira)
0h – Iraque x Bolívia (Grupo I)
*Os vencedores de cada confronto avançam para os grupos indicados