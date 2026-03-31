Após 12 anos: Itália está a uma vitória de retornar à Copa do Mundo

Os italianos precisam vencer a Bósnia nesta terça-feira (31), na Repescagem Europeia

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: A Itália foi campeã em 1934, 1938, 1982 e 2006
Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

A Itália vive a expectativa de retornar à Copa do Mundo após 12 anos. Para isso, a Azzurra precisa vencer a Bósnia e Herzegovina nesta terça-feira (31), às 15h45, em Zenica. O embate é válido pela última etapa da Repescagem Europeia e definirá mais um classificado ao principal torneio de seleções do mundo.

Para chegar até essa fase, os italianos eliminaram a Irlanda do Norte por 2 a 0. Os bósnios, por sua vez, venceram o País de Gales nos pênaltis por 4 a 2. Em jogo único, o formato segue o mesmo, colocando mais drama na disputa de Itália e Bósnia por uma vaga no Mundial.

Quem avançar entra no Grupo B, ao lado de Canadá, Catar e Suíça. A estreia será diante da seleção canadense, em Toronto, no dia 12 de junho.

Última participação

Foi no Brasil, em 2014, que a Azzurra fez a sua última participação em Copas do Mundo. Integrante de um grupo com Inglaterra, Uruguai e Costa Rica, a seleção italiana não conseguiu passar da fase de grupos pela segunda edição consecutiva.

Com três jogos disputados, a equipe foi derrotada por Uruguai e Costa Rica, vencendo apenas a Inglaterra, que terminou na última colocação da chave.

Velho conhecido no comando

Gennaro Gattuso assumiu o desafio de comandar a seleção e levar a equipe de volta a uma Copa do Mundo. Desde a saída de Cesare Prandelli, após o Mundial de 2014, cinco outros técnicos passaram pela equipe até a chegada do ex-jogador: Antonio Conte, Piero Ventura, Luigi Di Biagio, Roberto Mancini e Luciano Spalletti.

Como atleta, Gattuso foi campeão da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Ele também disputou as edições de 2002 e 2010. Esta é sua primeira experiência no comando de uma seleção nacional. Por outro lado, o treinador já dirigiu clubes como Milan, Napoli, Valencia e Olympique de Marseille.

Jogos que valem vaga na Copa:

31 de março (terça-feira)

15h45 – República Tcheca x Dinamarca (Grupo A)

15h45 – Bósnia e Herzegovina x Itália (Grupo B)

15h45 – Kosovo x Turquia (Grupo D)

15h45 – Suécia x Polônia (Grupo F)

18h – RD Congo x Jamaica (Grupo K)

1º de abril (quarta-feira)

0h – Iraque x Bolívia (Grupo I)

*Os vencedores de cada confronto avançam para os grupos indicados

Assuntos Relacionados
Itália

Jogada

Após 12 anos: Itália está a uma vitória de retornar à Copa do Mundo

Os italianos precisam vencer a Bósnia nesta terça-feira (31), na Repescagem Europeia

Liuê Góis Há 44 minutos
jogadores

Jogada

Fortaleza x Cuiabá: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, pela Série B

Fernanda Alves Há 1 hora
jogador de futebol

Jogada

Zanocelo tem lesão confirmada e desfalca o Ceará; veja boletim médico

Equipe volta a campo na quarta-feira, quando visita a Ponte Preta

Crisneive Silveira e Brenno Rebouças 30 de Março de 2026

Jogada

Volante Da Silva, do Crato, será julgado pelo TJDF após empurrão em árbitra; veja vídeo

FCF já encaminhou denúncia ao TJDF para punição ao jogador

Vladimir Marques 30 de Março de 2026
vídeo

Jogada

Novo executivo de futebol do Ceará: veja nomes cotados e vote no seu favorito

Haroldo Martins, Lucas Drubscky e João Paulo Sanches foram demitidos

Daniel Farias 30 de Março de 2026

Jogada

Taíba Brasil Bodyboarding Pro termina com recorde de inscritos e domínio de cearenses e capixabas

As finais da categoria profissional foram antecipadas para o sábado (28) devido à perda de força do swell

Redação 30 de Março de 2026