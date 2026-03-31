Últimas vagas da Copa do Mundo de 2026 são definidas hoje; veja jogos e onde assistir
Ao todo, 12 países entram em campo nesta terça (31) por seis vagas.
A Copa do Mundo de 2026 define oficialmente todas as seleções participantes nesta terça-feira (31). A competição da Fifa tem, neste momento, apenas seis vagas em aberto, que serão preenchidas com conclusões das Repescagens Europeia e Mundial. E seis jogos definem o futuro.
As decisões são em jogo único, com pênaltis em caso de empate, Ao todo, 12 seleções lutam para se classificar: RD Congo, Jamaica, Iraque, Bolívia, Bósnia, Itália, Suécia, Polônia, Kosovo, Turquia, República Tcheca e Dinamarca.
Confira abaixo os duelos e os grupos que cada seleção pode ir na Copa. Vale ressaltar que o Mundial é disputado com três sedes (EUA, México e Canadá) entre os dias 11 de junho e 19 de julho.
Decisões da repescagem para Copa do Mundo de 2026
GRUPO A
- 31.03 (terça) - República Tcheca x Dinamarca | Stadion Letná, às 15h45 | Onde assistir: Disney+ (streaming)
- Provável escalação da República Tcheca: Matej Kovar; Tomás Holes, Robin Hranac e Ladislav Krejci; Tomás Soucek, Lukás Provod, Vladimír Coufal e David Jurásek; Patrik Schick, Pavel Sulc e Tomás Chory.
- Provável escalação da Dinamarca: Mads Hermansen; Alexander Bah, Christian Norgaard, Victor Nelsson e Joakim Maehle; Morten Hjulmand, Hojbjerg e Victor Froholdt; Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard e Rasmus Hojlund.
GRUPO B
- 31.03 (terça) - Bósnia x Itália | Bilino Polje, às 15h45 | Onde assistir: SporTV (TV Fechada) e Globoplay (streaming)
- Provável escalação da Bósnia: Vasjli; Muharemovic, Katic e Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic e Dedic; Dzeko e Demirovic
- Provável escalação da Itália: Donnarumma; Mancini, Bastoni e Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco; Kean e Esposito
GRUPO D
- 31.03 (terça) - Kosovo x Turquia | Fadil Vokrri, às 15h45 | Onde assistir: ESPN (TV Fechada) e Disney+ (streaming)
- Provável escalação de Kosovo: Arijanet Muric; Mergim Vojvoda, Lubardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari e Dion Gallapeni; Elvis Rexhbeçaj, Veldin Hodza e Florent Muslija.
- Provável escalação da Turquia: Ugurcan Çakir; Mert Muldur, Samet Akaydin, Abdulkerim Bardacki e Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Çalhanoglu e Arda Guler; Alper Yilmaz, Kenan Yildiz e Kerem Akturkoglu.
GRUPO F
- 31.03 (terça) - Suécia x Polônia | Strawberry Arena, às 15h45 | Onde assistir: Disney+ (streaming)
- Provável escalação da Suécia: Nordfeldt, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Johansson, Ayari, Karlström, Nygren; Elanga, Gyökeres. Técnico: Graham Potter.
- Provável escalação da Polônia: Polônia: Grabara; Kędziora, Bednarek, Kiwior; Zieliński, Szymański; Cash, Zalewski; Kamiński, Pietuszewski; Lewandowski.
GRUPO I
- 01.04 (quarta) - Iraque x Bolívia | El Gigante de Acero, às 00h | Onde assistir: SporTV (TV Fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube)
- Provável escalação do Iraque: Basil Fadhil; Saadoon, Younis, Hashim e Yahya; Nabeel e Ismael; Jasim, Attwan e Maknzi; Ali.
- Provável escalação da Bolívia: Viscarra; Medina, Haquín, Morales e Fernández; Matheus, Cuellar e Villamil; Miguelito, Monteiro e Vaca.
GRUPO K
- 01.04 (quarta) - RD Congo x Jamaica | Akron, às 18h | Onde assistir: SporTV (TV Fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube)
- Provável escalação do Congo | Mpasi Nzau; Wan Bissaka, Tuanzebe, Mbemba e Kayembe; Moutoussamy, Mukau e Sadiki; Bongonda, Elia e Bakambu.
- Provável escalação do Jamaica | Blake; Latibeaudiere, King, Pinnock e Webster; Hayden, Anderson, Brooks; Campbell, Ephron e Cadamarteri.