Neymar está cada vez mais longe da Copa do Mundo
Camisa 10 do Santos não foi convocado nenhuma vez por Carlo Ancelotti e ficou de fora, também, da última lista antes do Mundial
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 19:55)
Ao não chamar Neymar, Ancelotti mostra que o camisa 10 precisa se esforçar para estar em boas condições físicas. Se não fizer algo diferente do que tem feito nos últimos anos, não vai para a Copa. Além disso, o treinador Levou demais em consideração o momento: chamou quem está bem.
E vai oportunizar e observar de perto quem está 100% em todos os aspectos. Foi coerente.
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