Neymar está cada vez mais longe da Copa do Mundo

Ao não chamar Neymar, Ancelotti mostra que o camisa 10 precisa se esforçar para estar em boas condições físicas. Se não fizer algo diferente do que tem feito nos últimos anos, não vai para a Copa. Além disso, o treinador Levou demais em consideração o momento: chamou quem está bem.

E vai oportunizar e observar de perto quem está 100% em todos os aspectos. Foi coerente.

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