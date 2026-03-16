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Neymar está cada vez mais longe da Copa do Mundo

Camisa 10 do Santos não foi convocado nenhuma vez por Carlo Ancelotti e ficou de fora, também, da última lista antes do Mundial

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 19:55)
André Almeida
Legenda: Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols
Foto: AFP

Ao não chamar Neymar, Ancelotti mostra que o camisa 10 precisa se esforçar para estar em boas condições físicas. Se não fizer algo diferente do que tem feito nos últimos anos, não vai para a Copa. Além disso, o treinador Levou demais em consideração o momento: chamou quem está bem.

E vai oportunizar e observar de perto quem está 100% em todos os aspectos. Foi coerente.

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