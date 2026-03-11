Com a desistência do Irã, quem fica com a vaga na Copa do Mundo? Entenda cenários

O Irã desistiu oficialmente de disputar a Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, que começa em junho. O ministro dos Esportes do país, Ahmad Donyamali, afirmou nesta quarta-feira (11), em meio à forte escalada do conflito no Oriente Médio após ataques militares dos Estados Unidos e Israel que resultaram na morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

O regulamento da Fifa para a Copa do Mundo de 2026 determina uma punição da Federação em caso de desistência, mas não indica substituto.

A seleção se classificou na terceira fase das Eliminatórias da Ásia, ao terminar na primeira colocação do grupo A, à frente.O Irã estava no Grupo G, com Bélgica, Nova Zelândia e Egito.

Assim, a FIFA teria algumas opções de acordo os resultados das Eliminatórias Asiáticas e formato da repescagem mundial.

1) Vaga direta para o Iraque e Emirados na Repescagem

O Iraque foi para a repescagem mundial via eliminatórias Asiáticas, após vencer o Emirados Arabes no playoff.

A FIFA pode dar a vaga ao país direta ao país, que enfrenta o vencedor de Bolívia e Suriname na repescagem mundial.

Assim, os Emirados Àrabes, que ficaram fora da Copa, iriam para a repescagem mundial e teria chance se vaga.

A Repescagem Mundial começa nos dia 26 de março e o Iraque entraria em campo no dia 1 de maio contra Bolívia ou Suriname.

2) Vencedor de Bolívia ou Suriname

Outra possibilidade da FIFA é dar uma vaga a quem perder para o Iraque na repescagem mundial: Bolívia ou Suriname em jogo do dia 26 de março, no México.

Legenda: A Bolívia também pode se beneficiar da desistência do Irã Foto: Divulgação / FIFA

Legenda: A seleção de Suriname está na repescagem mundial e pode se beneficiar com a desistência do Irã Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP)

3) Dar vaga ao Iraque caso ele perca na repescagem

Outra possibilidade é dar uma vaga ao Iraque caso ele perca para Bolívia ou Suriname na repescagem mundial.