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Itália x Irlanda do Norte pela Repescagem da Copa: onde assistir, horário e escalações

As seleções duelam em jogo único com risco de ficar fora do Mundial

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:35)
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Legenda: O lateral-esquerdo Di Marco é um dos destaques da seleção da Itália
Foto: Stefano Rellandini / AFP

A seleção da Itália tem mais uma decisão em busca do sonho de chegar na Copa do Mundo de 2026. Na Repescagem da Europa, a Azurra encara a Irlanda do Norte em jogo único nesta quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília), pela semifinal do mata-mata, ou seja, se avançar tem mais uma etapa até chegar no Mundial. O palco da partida será o estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bergamo.

A escolha do local gerou polêmica no país e foi um pedido do técnico Gennaro Gattuso. O comandante retirou a partida do San Siro, casa de Milan e Inter de Milão, e pediu a transferência para uma praça esportiva menor, com capacidade de apenas 20 mil torcedores, com o objetivo de ter um "caldeirão".

Tetracampeã mundial, a Itália atravessa uma crise esportiva e ficou fora das duas últimas edições da Copa. Nas Eliminatórias, quando disputou uma vaga direta, terminou na vice-liderança do Grupo I, atrás da Noruega, que se classificou. Já a Irlanda do Norte participou três vezes do Mundial (1958, 1982 e 1986) e agora alimenta o objetivo de participar da competição que será disputada nos EUA, México e Canadá.

A equipe que passar de fase encara o vencedor de País de Gales x Bósnia. O confronto no mesmo dia e horário, mas no Cardiff City Stadium.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV Fechada) e Disney+ (Streaming).

Prováveis escalações

  • Itáiia | Donnarumma; Dimarco, Calafiori, Mancini, Bastoni e Cambiaso; Tonali, Locatelli e Barella; Kean, Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso.
  • Irlanda do Norte | Charles; Hume, McConville, Brown, McNair e Devenny; Saville, S. Charles e McCann; Price e Reid. Técnico: Michael Andrew Martin O’Neill.

Ficha técnica | Itália x Irlanda do Norte 

  • Competição: semifinal da Repescagem da Europa
  • Local:  Atleti Azzurri d’Italia, em Bergamo, na Itália
  • Data: quinta-feira, 26 de março de 2026
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
  • Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)
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