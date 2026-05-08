Floresta encara lanterna da Série C com foco em voltar ao G-8
Verdão tentará manter os 100% de aprovietamento como visitante na competição
Com o objetivo de voltar ao G-8 da Série C, o Floresta encara o Itabaiana-SE, neste sábado (9), no estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe, a partir das 17 horas, buscando manter o ótimo aproveitamento como visitante.
Nas duas partidas que disputou longe de casa pela competição, o Lobo venceu ambas. Bater a Inter de Limeira e o Botafogo-PB pelo mesmo placar, de 2 a 1. Em contrapartida, o time do técnico Leston Júnior tem tropeçado em casa, por isso caiu na classificação.
Nono colocado com 8 pontos, o Verdão quer voltar a figurar na zona de classificação para a segunda fase e pega um Itabaiana que é o lanterna da Série C, com apenas 1 ponto conquistado em cinco partidas. O Tremendão até trocou de treinador e Marcelo Chamusca fará a estreia no comando técnico contra o Floresta.
O Floresta vai enfrentar a pior defesa do campeonato. O Itabaiana já sofreu 12 gols em cinco rodadas e tem um saldo negativo de 7 gols. Se vencer, o time cearense pode alcançar até a quarta posição na classificação.