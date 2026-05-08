Série D: Ferroviário e Iguatu defendem lideranças na 6ª rodada; veja jogos dos cearenses

A 6ª rodada da Série D do Brasileiro contará com dois jogos de clubes cearenses no sábado (9), mais dois no domingo (10) e o Ferroviário entrando em campo somente na segunda-feira (11). Tubarão e o Azulão vão defender a liderança no grupo em que estão.

Quem entra em campo primeiro é o Tirol, neste sábado, às 16 horas, no PV. A Coruja vai receber Altos-PI, ainda buscando a primeira vitória na competição. Se vencer, o time do Pirambu ainda não terá chance de entrar na zona de classificação do grupo A7, mas se recolocará na briga dentro do certame.

O Maracanã joga uma hora mais tarde, às 18h30. No estádio Almir Dutra. O alviceleste vai receber o Moto Club e os dois times têm a mesma pontuação. Um empate segura a equipe maranhense, mas se vencer o time do técnico Júnior Cearense assume a liderança do grupo A6 temporariamente.

No domingo é a vez do Iguatu, líder do A6, jogar. No estádio Morenão, vai enfrentar outro maranhense, o Moto Club. O time do Centro-Sul cearense é o único invicto na chave e quer manter o bom aproveitamento na primeira fase. O duelo está marcado para iniciar às 16 horas.

No mesmo horário, no estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí, o Atlético-CE encara o vice-líder do grupo A7, o Fluminense-PI. A Águia ainda não venceu, mas tem arrancado um pontinho de quase todos os adversários que enfrentou na primeira fase. Se vencer, tem chance de entrar na zona de classificação.

A rodada só ficará completa para os cearenses no domingo, quando o Ferroviário jogar para defender a liderança do grupo A7 contra o Piauí, no estádio Albertão, em Teresina. A equipe coral vem embalada com duas vitórias consecutivas e vai tentar se aproveitar da frágil defesa adversária, a mais vazada da chave.