Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Série D: Ferroviário e Iguatu defendem lideranças na 6ª rodada; veja jogos dos cearenses

Competição passa da metade na primeira fase e dois cearenses estão fora da zona de classificação de seus grupos

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 22:43)
Jogada
Legenda: Ferroviário quer se manter na ponta do grupo A7
Foto: Davi Rocha/Ferroviário

A 6ª rodada da Série D do Brasileiro contará com dois jogos de clubes cearenses no sábado (9), mais dois no domingo (10) e o Ferroviário entrando em campo somente na segunda-feira (11). Tubarão e o Azulão vão defender a liderança no grupo em que estão.

Quem entra em campo primeiro é o Tirol, neste sábado, às 16 horas, no PV. A Coruja vai receber Altos-PI, ainda buscando a primeira vitória na competição. Se vencer, o time do Pirambu ainda não terá chance de entrar na zona de classificação do grupo A7, mas se recolocará na briga dentro do certame.

O Maracanã joga uma hora mais tarde, às 18h30. No estádio Almir Dutra. O alviceleste vai receber o Moto Club e os dois times têm a mesma pontuação. Um empate segura a equipe maranhense, mas se vencer o time do técnico Júnior Cearense assume a liderança do grupo A6 temporariamente.

No domingo é a vez do Iguatu, líder do A6, jogar. No estádio Morenão, vai enfrentar outro maranhense, o Moto Club. O time do Centro-Sul cearense é o único invicto na chave e quer manter o bom aproveitamento na primeira fase. O duelo está marcado para iniciar às 16 horas.

No mesmo horário, no estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí, o Atlético-CE encara o vice-líder do grupo A7, o Fluminense-PI. A Águia ainda não venceu, mas tem arrancado um pontinho de quase todos os adversários que enfrentou na primeira fase. Se vencer, tem chance de entrar na zona de classificação.

A rodada só ficará completa para os cearenses no domingo, quando o Ferroviário jogar para defender a liderança do grupo A7 contra o Piauí, no estádio Albertão, em Teresina. A equipe coral vem embalada com duas vitórias consecutivas e vai tentar se aproveitar da frágil defesa adversária, a mais vazada da chave.

 
Assuntos Relacionados
Ferroviário Série D

Jogada

Série D: Ferroviário e Iguatu defendem lideranças na 6ª rodada; veja jogos dos cearenses

Competição passa da metade na primeira fase e dois cearenses estão fora da zona de classificação de seus grupos

Brenno Rebouças Há 59 minutos
Floresta Série C

Jogada

Floresta encara lanterna da Série C com foco em voltar ao G-8

Verdão tentará manter os 100% de aprovietamento como visitante na competição

Brenno Rebouças Há 1 hora
Zanocelo desfalca Ceará

Jogada

Zanocelo tem lesão ligamentar e desfalca Ceará por 4 meses

Volante fará tratamento com fisioterapia na sede do clube

Brenno Rebouças Há 1 hora
Protesto

Jogada

Torcida do Ceará faz protesto pedindo a saída do presidente João Paulo Silva

A pressão sobre o presidente alvinegro aumentou após a eliminação na Copa do Nordeste

Redação 08 de Maio de 2026
João Paulo Silva em ação pelo Ceará

Jogada

'Situação não desesperadora', detalha João Paulo Silva sobre momento financeiro do Ceará

Presidente do Ceará explica déficit de mais de R$ 85 milhões, cita impacto do rebaixamento e reafirma confiança na recuperação financeira do clube

Liuê Góis 08 de Maio de 2026
Vídeo

Jogada

Presidente da CBF revela apartamento no Ceará e prática de kitesurf: 'vinha velejar aqui'

Samir Xaud marcava presença no Cumbuco e Cauípe

Alexandre Mota 08 de Maio de 2026